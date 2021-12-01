臉書加密貨幣觸礁？大將年底離職

臉書母公司Meta Platforms金融科技部門負責人馬卡斯（David Marcus）30日（周二）以想要創業為由宣布請辭，任期到今年底為止。由於馬卡斯一手打造臉書數位貨幣計畫Diem以及錢包應用程式（App）Novi，他的離去也意味臉書此領域發展更具挑戰。

Meta高層凱斯里爾（Stephane Kasriel）將接掌馬卡斯職務。

馬卡斯在2014年由PayPal跳槽至臉書，起初執掌Messenger聊天服務，後來轉赴金融科技部門，帶領打造數位錢包與支付系統。初步規劃採用名為Pax Dollar的穩定幣（Stablecoin），此為釘住美元價值的加密貨幣。Meta表示，打算不久後將Novi整合至Messenger與WhatsApp平台。

Novi只是Meta加密貨幣策略的一部分，其更大的願景在於Diem計畫，這是仍在開發的穩定幣，與優步、Coinbase、Spotify等企業組成的聯盟共同合作。

上月更名為Meta Platforms的臉書，先前已縮減Diem推出計畫，歸因於監管機關的疑慮，憂心此服務可能在金融系統掌握太多控制權，恐怕引發犯罪與損害用戶隱私。

臉書已在瓜地馬拉與美國開始測試Novi，提供穩定幣Pax Dollar轉帳服務。但一些美國會議員上月指出，臉書在管理加密貨幣方面令人無法信任，要求該公司停止測試。