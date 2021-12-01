美股狂牛死不了？專家：小心2大未爆彈

莫德納執行長周二表示，現有疫苗很難對付魔王變種病毒Omicron，這句話拖累美股暴跌逾650點。專家表示，聯準會（Fed）主席鮑爾坦承，通膨或不是暫時的，加深市場憂慮，加上Omicron動搖投資人信心，導致股市大跌，Fed和魔王病毒可能扼殺美股牛市，但Omicron更危險。

CNN報導，隨著疫情捲土重來重創股市，交易員正猜測美股長期牛市是否已經接近尾聲。衡量 7 項情緒指標的「CNN 恐懼與貪婪指數」（The CNN Business Fear & Greed Index）在過去幾天重新陷入「恐懼」氛圍，距離「極度恐懼」已不遠，但在一周前，該指數還顯示出「貪婪」跡象。

投資者再度對變種病毒感到擔憂，並憂心疫情復燃是否會破壞經濟復甦，促使 Fed 必須開始縮減刺激措施。

DA Davidson財富管理研究主管James Ragan表示，跟鮑爾的言論相比，變種病毒才是導致賣壓的禍首，考慮到Omicron病毒可能使年底消費旺季支出放緩，這讓投資者感到緊張。

報導提到，12 月通常是一年中股市表現最好的月份之一，消費者在假期間大肆採購，而企業第4季營收也相對樂觀，投資人可在1、2月業績公布前搶先布局買進股票。

至於Omicron變種病毒是否會干擾市場，資深經濟學家Eric Winograd 表示，從去年3月疫情爆發後，市場已經學會與病毒共存，這使市場和經濟更具彈性，預料這個變種病毒造成的衝擊有限。

此外，Fed對通膨的看法不斷改變，也令投資人擔憂。鮑爾周二在國會證詞中表示，該放棄通膨為暫時性的說法，並暗示Fed將加速提前縮減購債計畫。

鮑爾這番話加劇周二美股賣壓瘋狂湧現，因投資人解讀聯準會可能在明年某個時候更積極升息，就像約10年前「縮減恐慌」（taper tantrum）重演，當年Fed主席柏南克正準備撤回大衰退後的刺激措施。（中時新聞網 吳美觀）

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