Omicron爆26種獨特突變 免疫細胞難辨識

新冠變異株Omicron因有大量突變，令專家擔心可能更具傳播力，事實上，Omicron的棘蛋白上一共有26個獨有突變，部份突變就位在T細胞鎖定攻擊的位置，專家擔憂，這些突變可能讓T細胞更難以辨識。

Omicron一共有約50個突變，其中病毒表面的棘蛋白有多達32種突變，這些位置的突變之所以重要，是因為這是疫苗訓練人體辨識新冠病毒、並且發動攻擊的地方。

《紐約時報》（New York Times）報導，其中一些突變之前在其他變異株身上就見過，部份突變被認為提升了Beta變異株避開疫苗保護的能力，其他突變可能增強了Delta的高傳染性。

報導指出，實際上Omicron的棘蛋白上還有26個獨有的突變，相較之下Delta只有10個、Beta有6個，當中多數突變似乎讓人體免疫系統更難以辨識。

國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases，NICD）病毒學家摩爾（Penny Moore）表示，其中許多突變是學界以前沒研究過的，「只要看一下在棘蛋白上的位置，它們都位在我們所知免疫顯性（immuno-dominant）的區域」，摩爾所指的是棘蛋白上與人體免疫防禦互動的區域。

先前已經有專家表示，Omicron棘蛋白上的突變可能讓中和抗體難以辨識，不過專家也指出，除了中和抗體，部份突變可能也導致T細胞更難辨識病毒入侵。

南非開普敦大學（University of Cape Town）免疫學家柏格絲（Wendy Burgers）表示，電腦模擬預期，這些突變可能會改變數百個T細胞能夠識別的區域中的6個。

《紐約時報》指出，科學家因應Omicron的速度相當快，在第一個警報出現1小時內，南非科學家就展開針對這隻病毒的疫苗測試，現在全球一共有數十個團隊都加入研究。

預計最快2周後才會有測試結果，不過專家推測，鑒於Omicron攜帶的大量突變，多數疫苗的保護效力可能會下降，南非COVID變種研究學會（South African Covid Variant Research Consortium）臨床與流行病學家萊瑟斯（Richard Lessells）表示，南非過去感染過新冠肺炎的康復患者再次感染的情況正在上升，顯示Omicron能夠攻克自然免疫力。

如果疫苗最終證實效力下降，科學家可能得調整疫苗以提升保護效力。

（中時新聞網 吳映璠）

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