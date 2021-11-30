鮑爾示警 新病毒衝擊經濟

美國聯準會（Fed）主席鮑爾30日出席國會聽證會作證，他在證詞中首次對新變種病毒Omicron發表看法，認為會加劇通膨的不確定性。他點出美國經濟恐因Omicron肆虐面臨三大下行風險，包括物價持續上漲、傷害就業成長及供應鏈危機愈演愈烈。

受到市場擔心Omicron將衝擊全球經濟復甦，周二歐美股市再度變盤轉弱，德國與英國大盤盤中最低一度重挫逾1％，美股跳空開低，道瓊工業指數摜破35,000點，大跌近300點或0.8％，標普5百指數下跌0.6％，那斯達克跌幅較輕僅0.2％。

已獲拜登總統提名續任的鮑爾，周二與財長葉倫連袂前往參議院銀行委員會作證，他在事先擬好的證詞中指出：「近來Covid-19確診病例激增，加上Omicron變異株冒出，聘雇和經濟活動面臨下行風險，升高通膨的不確定性。」

鮑爾的證詞凸顯出，未來幾個月通膨若因新變種病毒Omicron加劇，愈來愈多勞工對找工作卻步，使薪資加速上漲，Fed的處境將變得艱難。

鮑爾表示，一旦新冠疫情因Omicron看不到盡頭，物價將持續上漲，就業成長受到打擊，供應鏈危機更加惡化。

鮑爾在證詞中特別提到，美國經濟在今夏遭受重擊，就是Delta變種病毒蔓延全球惹的禍。許多美國人害怕旅行、購物、上館子吃飯，對回辦公室上班裹足不前，勞力短缺及供應鏈危機加劇，更加阻礙美國經濟發展。

Fed偏好用來衡量通膨的個人消費支出（PCE）物價指數，10月年增5％創30年新高。鮑爾提到通膨率遠高於Fed的2％目標，供應鏈失衡害生產者難以滿足強勁需求，能源價格及租金飆漲也助長通膨。

供應鏈瓶頸會持續多久雖難以預測，但目前看來推升通膨的因素來年仍不會消失。不過鮑爾提到，隨著供需失衡問題緩和，Fed仍預期通膨在明年會明顯降溫。

Fed在11月例會已宣布啟動縮減購債，預定明年中結束量化寬鬆（QE），升息也就不遠，但Omicron來襲，預料Fed可能重新考慮升息步調。