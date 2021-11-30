莫德納CEO：現有疫苗難擋Omicron

新變異株Omicron在短短幾天快速席捲多國，已經造成全球人心惶惶，莫德納執行長班賽爾（Stephane Bancel）周一坦承，現有新冠疫苗針對Omicron的防護力效果恐怕不如先前幾種病毒株，而且需要好幾個月才可望開發出專門對付Omicron的疫苗。



班賽爾在接受媒體專訪時直言，現有疫苗對抗Omicron的效果將會「明顯下降」，但下降程度多少，目前仍然需要等待確切數據出爐才會明朗。不過他表示，在與其他科學家的討論過程，大家都認為現今疫苗對抗新病毒株的效果「不會太好」。



他解釋，由於Omicron在棘蛋白的突變數目很高，意味當前疫苗有必要進行修正。科學家指出Omicron的50個突變中有32個是集中在棘蛋白，這恐讓該病毒株更具傳染力。



班賽爾稍早接受另一個訪談曾提到，Omicron的傳染力似乎已經大幅高出Delta，預料未來數周將可成為非洲南部最主要流行病毒株。



他說，Delta取代Beta成為主流病毒株，花費了四個月時間，不過Omicron在南非取代Detla成為主流病毒株，卻只要數周時間。



班賽爾補充，目前現有疫苗對抗Omicron的效力雖然尚不明確，但最快在兩周後就會更加清楚。他預估針對Omicron調整的新疫苗恐需要60到90天才會問世，並獲得主管機關的核准。



上周末，已有多國陸續發現Omicron確診病例，世界衛生組織還把它列為「高關注病毒株」，並警告它所造成的全球風險「非常高」，此外病例激增將在某些地區產生「嚴重後果」。



針對Omicron來勢洶洶，莫德納在11月26日曾提及，在致力針對Omicron研發新疫苗過程中，它還計畫對現有加強劑疫苗提高劑量，以對新病毒株的防護力進行測試。



除了莫德納，包括輝瑞、BioNTech與嬌生等製藥大廠之前也均表示，已開始測試現有疫苗對新變異株的效力。