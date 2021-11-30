摩根大通:布蘭特原油明年恐觸及125美元

2021年油價直線走高引發市場憂慮，摩根大通在最新報告警告，石油輸出國家組織（OPEC）的閒置產能遠遠不如外界預期，布蘭特原油有可能在2022年衝上每桶125美元，2023年恐進一步飆高至每桶150美元。

另一方面，美國國務院全球能源安全資深顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）透露，拜登內閣已準備好在必要時釋出更多戰略儲油，以因應國際油價躥揚。

摩根大通石油與天然氣研究部門負責人馬利克（Christyan Malek）表示，雖然OPEC國家擁有豐富的石油蘊藏，但產油國缺乏能讓原油快速進入市場的資本與物流。

摩根大通估計，OPEC 2022年的實際閒置產能僅有每日200萬桶，還不到許多華爾街分析師預期的一半。OPEC現行閒置產能相當於總產能的4％，低於1995年至2020年平均的14％，而且遠遠不及10％的安全水準。

馬利克表示，回顧歷史，每當出現閒置產能不足的時候，油價便會躥升。

值得一提的是，摩根大通並不是認為2022年全年布蘭特原油都會位在125美元價位，該銀行預期布蘭特原油2022年的均價位為每桶88美元，但某些時點可能衝高至125美元。

摩根大通預測2023年布蘭特原油的均價為82美元，但有可能出現150美元價位。150美元較布蘭特原油目前每桶70美元的價格高出逾一倍。

油價資訊服務公司（OPIS）總裁克洛薩（Tom Kloza）指出，油價150美元相當於美國汽油每加侖5美元。根據美國汽車協會（AAA）數據，目前美國汽油均價為每加侖3.39美元，高於一年前同期的2.13美元。

美國總統拜登11月稍晚宣布攜手中、印、日、韓、英等用油大國，釋出戰略儲油以平抑國際油價。美國計劃釋出5,000萬桶戰略儲油。