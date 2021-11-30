Omicron風暴 鮑爾警告三大危機

美國聯準會(Fed)主席鮑爾周一(29日)與美國財政部長葉倫前往美國參議院報告，提及近期快速傳播的Omicron變異病毒株，提出3大危機，包括就業市場和經濟活動造成下行風險，增推升通膨，以及供應鏈瓶頸更難以緩解，其中通膨與供應鏈危機，更是在近幾個月造成市場震盪。

基於2020年新冠疫情經濟救助法案的一環，鮑爾與葉倫必須定期前往國會報告進度，就在上周，市場對於Omicron疫情恐怕造成經濟隱憂，導致投資人大量拋售美股，並延遲Fed對未來升息的預期。

道瓊工業平均指數甚至在上周五大跌超過900點、創下今年以來最大跌幅，雖然周一在低接買盤進場，終場走揚超過200點，但在莫德納執行長Stephane Bancel受訪坦言，現有疫苗很難對付Omicron，需要數個月的時間才能大規模生產對抗Omicron的疫苗，導致道瓊期指台灣時間30日下午3點一度大跌600點。

據CNBC、CNN報導，鮑爾這次還針對通膨議題提出更為直接的評論，認為預測供應鏈瓶頸持續與影響具有挑戰性，但目前看來，推升通膨的因素將延續至明年。他指出，許多Fed官員預測，通膨將在明年顯著下降，因為供應鏈擴張速度將超過對商品的需求。

鮑爾舉例，在Delta變異病毒株剛開始在全球擴散，也對市場造成衝擊，並讓經濟在今年夏季面臨沉重打擊，導致就業市場復甦面臨阻礙，當時許多美國人又因此不願意旅行、購物、在餐廳吃飯以及近辦公室上班，同時加劇供應鏈瓶頸危機。

鮑爾指出，整個秋季感染率下降，經濟又開始復甦，他預測美國經濟成長率今年將來到5%，如今失業率也來到4.6%、創2020 年 5 月以來的最低水平。隨著疫情起起落落，在今年7月19日先是受到Delta疫情狠摔900多點，創下今年以來最大跌幅，但隨著市場逐步消化情緒，疫苗施打進度以及取消失業金補助，讓許多美國民眾重返工作崗位，甚至在日前解除20個月的旅行禁令，以及美企開出的亮眼財報推升下，美股在11月中旬寫下歷史新高紀錄。

專家擔憂，假如Omicron疫情讓經濟封鎖措施捲土重來，雖然美國目前表態不會採用這類行動，但若疫情再度擴大，對於經濟水準恢復到疫情前正軌的目標恐怕再度推遲，恐怕也讓整個秋季的經濟成長吐回。

文章來源：CNN、CNBC

（中時新聞網 呂承哲）

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