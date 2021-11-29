防堵Omicron G7戒備 日本鎖國

由於Omicron變異株已快速擴散到加拿大、葡萄牙等更多國家，世界衛生組織（WHO）29日發布警告，表示與Omicron相關的整體全球風險「非常高」。各國紛紛緊縮防疫，日本宣布自30日起禁止所有外國人入境。

WHO表示，Omicron很可能已在國際間擴散開來，不僅導致全球確診人數再度激增，並恐在部分地區造成嚴重後果。不過該組織也補充，要了解新病毒的嚴重程度，約需要兩周時間。

七大工業國集團（G7）輪值主席英國表示，周一將召開G7衛生部長緊急會議，商討Omicron的因應對策。由於這次會議是臨時決定召開，因此將以線上形式進行。

目前正處於高度戒備的日本，首相岸田文雄周一宣布，為防堵Omicron進入，將自30日零時起重新全面關閉邊境，禁止包括商務客與留學生等所有外國人入境。這是繼以色列後，另一個再度鎖國的國家。

韓國總統文在寅也指稱，面臨新病毒的威脅，加上近來確診人數增加，導致住院與死亡人數增加，因此將暫緩第二階段放寬限制措施，並在未來4周改以實行特別防疫政策，盡早完成第三劑疫苗接種。

葡萄牙周一證實有13起感染該病毒的病例，而且均跟當地貝倫人足球俱樂部（Belenenses）的隊員有關。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周一也指出，由於該國上周末已確認兩名來自非洲國家的入境旅客遭到Omicron感染，因此原本預定將在12月1日針對技術移民和學生重啟國門的計畫，延後兩周實施。

最早懷疑新冠病毒出現新變異株的南非醫生柯特希（Angelique Coetzee）指出，迄今為止，多數感染Omicron的病患症狀輕微，可以在家治療，而且不像Delta病患，沒有味覺或嗅覺的喪失。不過，當地確診者多為年輕體健的年輕人，對老年人與患有慢性病的人士所產生的作用仍需研究。

日前將本土病例控制至個位數的大陸，近日再度反彈。根據大陸衛健委數據，28全日新增21例本土病例，內蒙古呼倫貝爾市即占20例，雲南德宏傣族景頗族自治州1例。另新增4例本土無症狀感染，分別來自雲南、內蒙古與黑龍江。