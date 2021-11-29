無懼Omicron 歐美股回神

上周五慘遭Omicron變異株引發的恐慌性賣壓空襲後，金融市場周一回穩，加上搶短買盤進場點火，歐美股市強勁反彈，油價更強彈逾5％。

歷經黑色星期五的全球性崩跌後，歐美股市周一紛紛反彈，德國股市上漲0.8％，英國與法國大盤勁揚1.2％，Stoxx 600泛歐股市指數彈升1.1％；美股跟進開高，道瓊工業指數上漲超過300點或1.0％，標普5百與那斯達克指數分別勁彈1.1％與1.2％。

油價同步強彈，布蘭特原油大漲逾5％，報76.5美元，紐約期油收復72美元大關來到72.56美元，勁揚6％。油價上周五崩跌，布蘭特期油重挫超過10％，創2020年4月以來單日最大跌幅。

瑞訊銀行（Swissquote Bank）資深分析師歐茲卡迪斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）表示，「上周五湧現恐慌性賣壓，交易員並未隨之起舞，都在靜觀情勢發展。」她還指出，上周由於適逢感恩節假期市場交投相對清淡，才會加重跌勢。

儘管出現Omicron新變種病毒，但其傳播力與後續的影響，投資人還需靜待更明確的訊號。部份投資專家憂心Omicron將衝擊全球人員的移動與經濟復甦，以色列已率先禁止外國人入境，日本宣布將跟進，英國則是重新恢復強制戴口罩與PCR檢測等措施。

不過，許多專家則認為，由於疫苗廠商將推出對抗Omicron的疫苗，因此這次新變種病毒對經濟造成的衝擊將有限。

歐茲卡迪斯卡亞表示，「我們都知道在當前這種情況下，市場風向會快速轉變，盤勢會隨著相關訊息上下震盪。」

反映避險買盤退場，美國公債價格應聲下跌，10年期公債殖利率重新站上1.5％關卡，來到1.52％，較上周五上揚逾3個基點。

不過，亞股相對偏弱，日股周一又大跌1.6％，香港恆生指數與韓國大盤均下跌1％，澳洲股市也收低0.5％。

摩根士丹利經濟學家指出，包括中國、香港與台灣等採取疫情清零策略的國家，Omicron對短期經濟的衝擊可能有限，但日本、韓國與新加坡等亞洲國家受到的衝擊將較大。