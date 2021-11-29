日疑爆Omicron首例 30日起禁外國人入境

日本今（29）日驚傳首例Omicron疑似個案，一名自非洲南部國家納米比亞入境的30多歲男子確診，目前正在進行基因定序，確定是否為Omicron變異株。此外，日本首相岸田文雄稍早宣布，自明（30）日起，全面禁止外國人入境。

日本放送協會（NHK）報導，日本厚生勞動大臣後藤茂之今日透露，一名30多歲男子28日晚間自非洲南部國家納米比亞入境，在成田機場進行檢疫後，確診新冠肺炎。

由於Omicron變異株目前正在非洲地區廣泛流行，納米比亞屬於應加強邊境管制的國家，日本國立感染症研究所目前正針對男子的檢體進行基因定序，以確定是否為Omicron變異株。

報導指出，男子與2名家人一同入境，男子本身有發燒症狀，不過家人的病毒檢測結果都為陰性。

另據日本共同社、NHK報導，日本首相岸田文雄今日稍早表示，自30日起將全面禁止外國人入境。

他說，作為避免日本面臨最壞狀況的緊急措施，自30日午夜起，「以全球為對象，禁止外國人入境。」他補充說明，原則上這項新措施是暫停以短期商務等為目的外國人新申請入境。

另外關於日本國民返國，他說從南非等9國以及已爆發Omicron疫情等14國或地區返回日本的人士，必須在指定檢疫設施進行嚴格隔離。

（中時新聞網 吳映璠）

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