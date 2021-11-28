迎戰Omicron 以色列鎖國

被世衛組織（WHO）列為高關注變異株的Omicron變種新冠病毒，正迅速在全球各地蔓延，荷蘭、英國、德國、義大利、丹麥和澳洲均已出現確診病例，奧地利、法國等亦有疑似病例。為防堵Omicron，以色列宣布自29日起，禁止所有外國人士入境，成為全球首個因Omicron而鎖國的國家。



以色列總理貝內特（Naftali Bennett）在聲明中表示，全面封鎖措施在周一起展開，暫時為期14天，希望在這段期間可以了解新冠疫苗對變異株Omicron的效用等資訊。至於由非洲8國抵達以色列的國民，無論是否已經完成疫苗接種，都需要隔離檢疫。以色列在26日首度發現新變異株的案例。



在英國發現兩宗新變種病毒Omicron確診個案後，英國首相強生宣布收緊防疫措施，包括所有入境英國的人士需要接受檢測，並自我隔離直至檢測結果呈陰性，以及強制民眾在公共交通工具及商店戴口罩。



澳洲28日宣布出現兩宗Omicron變種新冠病毒確診個案，2人當地星期六晚間搭乘由開普敦與約翰尼斯堡起飛的航班抵達雪梨，檢測後證實感染Omicron變種病毒，無病徵，目前正在隔離；2人都已接種新冠疫苗。



荷蘭衛生部門表示，26日從南非抵達的兩班客機上，確診新冠病毒的61名乘客中，13人確定感染新變異株。



荷蘭政府由當地周日清晨5時起，實施至少為期3星期的局部限制措施。咖啡廳、博物館、戲院等非必要場所，需要在每日下午5時前關閉。超市、藥房等商店可以營業至晚上8時，所有學校保持開放。



義大利當地時間27日確診一名來自莫三比克病例為新變異株。德國南部巴伐利亞邦發現2起確診感染Omicron變異病毒株病例，有南非旅遊史，西部黑森邦發現一起疑似感染例。丹麥則在28日確診2例。



奧地利於27日晚間發現第一起Omicron病例，上周自南非回國。奧地利因冬季疫情升高，22日便已實施第四度全國封鎖，是歐洲第一個重新封鎖的國家。