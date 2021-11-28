疫下新零售 四大趨勢興起

隨著新增確診病例減少、疫苗接種率提升，美國民眾逐漸恢復歡度年終購物佳節的信心。但在疫情影響下，今年年終購物季將與往年極為不同，這顯現在零售四大趨勢上頭，包括電商銷售成長放緩、民眾重回實體商店購物、更多人採用先買後付（BNPL），以及消費者越來越重視體驗。

1.電商銷售成長放緩：

據研究機構Adobe digital insights估計，今年美國年終購物季線上銷售額預估成長10％至2,070億美元。儘管這是史上首度跨越2千億美元門檻，但年增幅卻不如去年的暴增33％。

該機構分析師潘迪亞（Vivek Pandya）表示，全球供應鏈受阻與港口堵塞嚴重，可能導致更多人從線上改為實體購物，有別於去年受疫情影響線上銷售額大增情況。

2.民眾重回實體商店購物：

全美零售聯盟（NRF）調查顯示，約64％的受訪者表示，他們將於11月26日黑色星期五（Black Friday）上街購物，此比重高於去年的51％。此報告共訪問7,837人，調查時間為11月1～10日。

國際購物中心協會（ICSC）亦指出，美國今年約半數消費者計畫於年終購物季期間多多上街採購禮物，此佔比高於去年的45％。消費者重回實體商店購物，理由包括想親自觸碰產品、立即取貨帶走，以及邊逛街邊尋找送禮靈感等。

3.更多人採用先買後付：

今年年終購物季期間，預計將有更多人採取先買後付採買。這能讓消費者以極低利率分期付款並將商品帶回家，有別於付清才能取走商品的 「預付訂金」方式。

研究機構Adobe Analytics數據顯示，今年透過先買後付達成的線上營收較去年成長10％，較2019年暴增45％。

4.消費者越來越重視體驗：

顧問公司埃森哲（Accenture）調查顯示，約43％的消費者計畫今年將支出用於購買「體驗型禮物」，其中年輕族群比例更高，約53％的Y世代與50％的Z世代表示將如此做。這顯示出，在經歷疫情封鎖隔離痛苦後，更多人渴望與親友同樂。

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