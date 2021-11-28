Omicron凶猛 英國入境全隔離 以色列鎖國

Omicron新冠變異株在歐洲比利時出現首例後，英國、德國、捷克、義大利也相繼失守，出現確診案例。面對歐洲新一波變種病毒危機，英國首相強生27日緊急收緊防疫措施，宣布所有入境旅客必須接受篩檢並隔離，結果呈陰性後才得以放行。

此外，根據路透社報導，為防止疫情入侵，以色列27日宣布禁止所有外國遊客入境，是全球第一個因Omicron而鎖國的國家。

繼比利時首例Omicron新冠變異株確診例後，英國、德國27日宣布發現2例，義大利、捷克也各證實1例確診。英國首相強生表示，英國將要求所有抵達旅客進行隔離，直到他們能提出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測陰性證明為止；曾與Omicron疑似案例的確診者接觸過的人，將必須自我隔離10天；同時將恢復商店和大眾運輸系統強制戴口罩措施。

此外，德國南部的巴伐利亞邦27日也出現2例Omicron變異株確診。確診者是日前由南非返國的旅客。

義大利也確認Omicron新變異株確診首例。衛生當局表示，是一名來自非洲莫三比克的旅客。

捷克也發現一例確診，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）表示，該名女子曾待在納米比亞，途經南非和杜拜飛返捷克。

最令人擔憂的是，荷蘭周五檢驗2架來自南非的班機旅客時，驗出61例確診，尚未確定是否感染Omicron變異株。但當局周六表示，很可能會有Omicron確診病例。

（ 中時新聞網 高德順）

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