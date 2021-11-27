新變種病毒來襲 全球恐再陷封城停擺

歐美股嚇趴 油價重摔兩位數 恐慌指數3月來新高

傳染力更勝Delta的新變種病毒Omicron來勢洶洶，26日嚇趴歐美股市和油市，道瓊指數收盤狂瀉900點，為逾一年來最慘的單日表現，泛歐指數也下跌近4％，國際油價重挫13％。受此影響，恐慌指數VIX快速竄升，觸及3月初以來最高水位。

Omicron來襲的恐慌蔓延，美股慘遭血洗，四大指數全倒。郵輪及航空股帶頭下殺，道瓊工業指數盤中一度狂瀉超過千點，最後收跌905.04點或2.5％，報34,899.34點，寫下2020年10月來最大單日跌幅。

標普500指數收跌2.3％，收在4,594.62點；那斯達克指數終場跌2.2％，以15,491.66點作收；小型股為主的羅素2000指數收跌3.67％，報2,245.94點。標指與羅素2000指數，皆創2月25日以來最慘單日跌幅。

上周五適逢感恩節後的「黑色星期五」，美股三大指數卻繳出歷來最差「黑五」交易日成績。

歐股也被Omicron嚇到腿軟，泛歐STOXX600指數收盤重挫3.7％，是2020年6月來最大單日跌幅。英股富時100指數（FTSE 100）收跌3.6％，同創17個月來最糟單日表現。

疫情再度拉警報，經濟活動因封城停擺的惡夢恐將重演，導致油價重摔跌幅達兩位數。26日紐約期油收跌13.1％，跌破70美元價位來到每桶68.15美元；倫敦布蘭特原油期貨收跌11.6％，報72.72美元。

一旦風險資產承壓，加密通貨比特幣也連帶遭殃，上周五挫跌8％，摜破55,000美元價位。而俗稱「恐慌指數」的VIX指數竄升到28.62，攀抵3月初以來新高。

展望本周美股表現，市場人士表示，將聚焦美國財長葉倫和聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會聽證會的證詞，尤其新冠疫情再起及攸關疫情紓困的《CARES Act》法案，會是討論的重點。市場也將關注3日（周五）公布的11月非農就業報告，市場經濟師預期，就業人口將新增58.1萬，10月增加53.1萬。

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