陸企屢遭整肅 這檔美國ETF一招避險保命

中國經濟情勢、人權問題，已對其投資吸引力，造成衝擊。據外媒報導，包括停滯性通膨、中國女網名將彭帥人身安全疑慮，以及阿里巴巴等科技業遭「整肅」的消息，讓部分國際資金，選擇「避開中國」，投入其他相對穩健的市場。

通膨率攀升、經濟成長趨緩，所共同構成的「停滯性通膨」，已成為北京當局，必須積極因應的難題；中國國務院總理李克強上周坦言，該國經濟正面臨「新的下行壓力」。

中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦，日前也在一場線上論壇中表示，若需求低迷、生產者物價指數居高不下，中國可能不得不在今年底或明年，處理「類停滯性通膨」問題。

北京當局打壓產業 人權問題再度浮上檯面

另一方面，中國政府對阿里巴巴、百度、騰訊等大型科技業者的「整肅」，使這些企業的營運、獲利，大受影響。本月18日，阿里巴巴發布最新財測，估計全年營收成長幅度為20%至23%，不僅低於5月預測值，也不如市場預期，導致阿里巴巴在紐約掛牌的股價，重挫逾11%。

至於彭帥指控政府高層性侵，疑似「被消失」一事，即使她日前透過視訊、影音等方式「現身」，仍無法消除外界對其人身安全的擔憂，也讓中國的人權問題，再度浮上檯面。

基於上述疑慮，部分國際資金在選擇投資標的時，便決定避開中國。例如，由Alpha Architect所發行的「自由100新興市場ETF」（FRDM／Freedom 100 Emerging Markets ETF），就未將中概股，納入成分股。

中國獨裁政治風險高 資金前進台灣、南韓

建立自由100新興市場ETF的托勒（Perth Tolle），在接受CNN採訪時表示，對於中國，投資人往往低估了獨裁政治，造成的風險，「政府會在一夜之間介入，並告訴企業，『你無法營利』，你不能總是擔心這樣的風險。」

托勒認為，投資人應對資金流出中國的現象，更加關注，主因在於，外界擔憂，北京當局會對產業，祭出更多監管措施，而這也是自由100新興市場ETF，聚焦台灣、南韓市場的原因。

由官網資料可得知，自由100新興市場ETF的成分股中，台積電ADR占比達7.82%，名列第1，緊追在後的，則是三星，占比為6.27%。

值得注意的是，在自由100新興市場ETF前10大成分股中，除了台積電以外，榜上有名的台灣企業，尚有名列第5的聯發科（2454），以及排名第8的鴻海（2317）。

獲利能力堪慮 中概股拖累部分ETF表現

不只自由100新興市場ETF，包括iShares MSCI新興市場中國除外ETF（EMXC）、Columbia新興市場核心不含中國ETF（XCEM），都是把中概股排除在外的ETF，今年以來，兩者累計漲幅，分別為6%和8%；同期，擁有騰訊、阿里巴巴、美團等中概股的iShares MSCI新興市場ETF（EEM），則是下跌2%。

托勒的選擇，也獲得了其他投資專家呼應，關鍵因素在於，中國政府對大型科技公司的打壓，短期內，勢必會衝擊其獲利能力。

紐約梅隆銀行財富管理（BNY Mellon Wealth Management）投資策略總監摩蒂爾（Jeff Mortimer）便強調，相較於中國，某些新興市場，具備更好的成長潛力，對於中國「短時間內，我們會更加謹慎。」

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。

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