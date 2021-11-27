Omicron是什麼？新冠新變種病毒懶人包

COVID-19新變種病毒Omicron引起國際關注，科學家憂心其傳播力可能造成疫情雪上加霜，適逢歲末跨國人潮移動高峰，各國紛紛祭出入境限制防堵。究竟Omicron有什麼特性？對疫苗效力有何衝擊？中央社整理8個關鍵議題帶你了解。

世衛命名引議論

世界衛生組織（WHO）將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株B.1.1.529命名為Omicron，跳過原本應該排序輪到的希臘字母Nu和Xi，但沒有解釋原因。「紐約郵報」引述一些網友和政治人物推測，跳過Nu是為了避免與new（新）發音相似而混淆，跳過Xi則是因為中國領導人習近平的姓氏「習」拼音就是Xi。

世界衛生組織將COVID-19新變異株B.1.1.529命名為Omicron，未按照希臘字母順序，跳過了Nu和Xi。

新變異株為何讓科學家憂慮？

Omicron變異株的棘狀蛋白有32個突變，集先前Alpha、Gamma、Lambda等變異株的突變特徵於一身，包括與病毒進入細胞及免疫逃脫有關的突變，可逃避人體防禦系統，讓專家感到擔憂。

傳播力更強？

新變異株最早在南非及波札那發現，近2週相關病例數在南非東北的豪登省快速攀升，取代原本流行的Delta變異株，預估可能成為下一波南非主流病毒株，香港、比利時、以色列也陸續出現病例，不過確切的傳播力仍待更多數據分析。

疫苗還有用嗎？

大多數疫苗是用病毒的棘狀蛋白使人體免疫系統預防感染COVID-19，但Omicron變異株的棘狀蛋白突變會影響病毒感染細胞與擴散的能力，讓免疫細胞更難攻擊病原體，可能降低疫苗效力，但實際影響程度仍待驗證。

德國生技公司BioNTech、英國阿斯特捷利康公司、美國莫德納生技公司都已著手研究相關資料，判定現有疫苗是否需要調整。

重症會不會更多？

目前未有定論。世界衛生組織提醒，新變異株「令人關注」，證據顯示COVID-19出現有害的變異，可能需數週時間以查明在傳染、嚴重性，以及對疫苗、檢測和治療上是否帶來任何改變。

各國如何因應？

目前仍以入境限制為主。美國11月29日起限制南非等8國旅客入境，並呼籲民眾盡快施打疫苗追加劑。歐盟建議對非洲南部7國人士實施旅行限制，但確切措施由各成員國自行決定。日本強化對非洲南部6國入境管制，相關人士須在指定場所隔離10天。南非約翰尼斯堡機場26日已出現搭機離境人潮。

不過南非衛生部批評各國的管制措施太過嚴苛、不科學且違反世衛組織建議。

台灣祭入境管制

指揮中心將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威列重點高風險國家，11月29日0時起自上述國家入境或轉機的旅客，須入住集中檢疫所並配合專案採檢。

指揮官陳時中26日表示，現階段國際驗出新變種病毒確診個案人數少，且台灣沒有直飛航班，直接威脅相對小，還是要以完整阻絕為先，會持續關注國際狀況。他也呼籲國人盡速接種疫苗，目前75歲以上長者仍有27%未打疫苗。

國際股市油價聞聲重挫

新變異株引起緊張，已反映在財經層面。11月26日台股收盤下跌284.8點，跌破月線17500點；美股道瓊工業指數盤中見到今年以來最大跌幅，終場下跌905.04點。國際油價也受影響，北海布倫特原油就崩跌10.2%。

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