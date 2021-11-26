南非驚現新變種病毒！全球股市驚跌 油價重挫

原本充滿購物歡樂氣氛的黑色星期五（Black Friday），卻因南非發現的新冠病毒變異株恐將突破既有疫苗防護力，加上歐洲冬季疫情來勢洶洶，全球多國實施嚴格入境及防疫限制，導致全球股市驚慌倒地。亞洲股市26日一片綠油油，歐股也重挫近3％，美國道瓊工業指數早盤大跌逾900點，幅度逾2％。國際油價更崩跌逾7％，創兩個多月最低。

26日早盤，道瓊工業指數大跌2.3％，標普500指數重挫1.7％，那斯達克指數下跌1.1％。

在類股方面，航空與旅遊休閒股首當其衝，達美、聯合與美國航空都跌近7％。莫德納與輝瑞等疫苗生產商則是贏家，早盤分別強漲8.3％和5.6％。

華爾街恐慌指數VIX彈升40％，為近十個月最大盤中波動，觸及25.4的兩個月高點。

德國26日新增確診案創下逾7萬6千例的單日紀錄，總死亡人數則突破10萬人。德國並將首度出動軍機運送新冠疫情的患者。

歐股尾盤時，德國DAX指數大跌3％，英國富時100指數跌幅2.8％，法國CAC指數跌深3.8％，代表歐洲藍籌股的STOXX 600指數則大跌2.7％。

台股26日重挫284點，雖在半年線上暫時止跌，但月線、前波轉折低點17,403點相繼失守，已造成短線創高格局遭到破壞。

盤面上電金傳綠油油一片，權王台積電失守600元整數關卡。外資單日大賣309.63億元，創近兩個月新高，賣超張數前十大依序是長榮航、華航、長榮、華新、開發金、國泰金、陽明、台新金、元大金及聯電。

而在油市，擔憂疫情萬一轉趨嚴重，又將致使需求萎縮，紐約原月期貨26日盤中大跌7.6％，每桶72.43美元。倫敦布蘭特原油期貨的跌幅為6.88％，每桶76.56美元，這是7月以來的最大盤中跌幅。

油國組織OPEC及其產油國聯盟預定12月2日舉行的月會將設定明年1月的產油量，已成為市場關注焦點。分析師表示，油國組織或許基於疫情而暫停先前的增產計畫，如此將有助穩定油價。