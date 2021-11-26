不滿社群媒體荼害心理健康 Lush關帳一年

因泡泡浴球（bath bombs）而大受歡迎的英國化妝品品牌Lush意外在社群媒體丟下一顆震撼彈，宣布從26日起將關閉它在多個社群平台的帳號，直到這些平台「採取行動為用戶提供更安全的環境。」

Lush的這項舉動，恐將對它透過社群媒體所創造的逾1,300萬美元營收造成危害。它表示將關閉IG、臉書、WhatsApp、TikTok與Snapchat等擴及全球48國的所有帳號一年時間。Lush光是在北美的IG，就有4百萬的美國追蹤用戶 。

不過Lush也補充，為了能與全球各地消費者建立更好的消費管道，它目前仍會持續保留在推特與YouTube等的帳號。

Lush數位執行長兼產品研發主管傑克‧柯斯坦丁（Jack Constantine）接受媒體採訪問時表示，社群媒體有必要開始傾聽它們如何影響民眾心理健康的事實。

他解釋，這些社群媒體利用演算法，展現給用戶的內容，很可能加劇他們不健康的想法，進而對他們的心理健康造成傷害。然而這些媒體造成的嚴重副作用，卻很少受到外界的關注。

他說Lush將會下線一年，雖然離開這些受歡迎的平台，恐將對營收帶來潛在的損害。

然而這已不是Lush首次從社群媒體世界退出。它曾在2019年3月宣布關閉在英國的社群媒體，當時它聲稱「厭倦與演算法不斷進行抗爭」，直到去年疫情封鎖期間，由於實體店面被迫遭到關閉，它又悄然啟動平台帳號，為顧客提供服務。不過在帳號關閉期間，Lush鼓勵顧客直接與商店的媒體帳號進行聯繫。

Lush並非是第一個重新審視社群媒體策略的品牌。今年1月Bottega Veneta也意外宣布將從社群媒體退出，並聲稱4月起將在每季推出數位雜誌。緊接它在6月又把IG內容完全清空。