南非新變異株來襲 歐亞緊縮入境管制

全球新冠疫情再度面臨新的威脅！一種具有大量基因突變，並恐將影響現有疫苗效力的新冠病毒變異株，目前已相繼在南非、比利時、香港與以色列現蹤。為防堵該變異株入侵，歐、亞多國也立即宣布緊縮入境管制。

科學家指出，在南非已經發現將近100個與B.1.1.529新變異株相關的病例，而且多數集中在豪登省（Gauteng），並在年輕人之間迅速擴散。

然而除了南非與波札那都有病例傳出，香港也有兩人感染。此外，以色列衛生部周五（26日）也宣布，已發現第一起確診病例，是從非洲馬拉威返國的人士，另外兩起疑似病例還在等待檢測結果出爐，這也使得目前發現該新變異株的國家已達到四國。

由於該變異株的棘蛋白攜帶32種變異，是迄今變異最多的新冠病毒變異株，而且有可能躲過人體免疫系統，世界衛生組織（WHO）還因此召開特別會議，討論新變種病毒帶來的影響。

面臨新變種病毒來勢洶洶，歐洲與亞洲多國也在周五立即緊縮入境管制。

英國宣布把南非與波札那、那米比、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等鄰近非洲五國列入旅遊「紅色名單」，從周五中午起禁止這些國家航班入境。

英國衛生部長賈維德（Sajid Javid）警告，新變異株「可能比目前的Delta更具傳染力，現有疫苗對於該變異株的防護力也恐將大幅減弱」。

義大利也對過去14天曾造訪非洲南部國家的人實施入境管制。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則在推特上表示，將要求歐盟國家暫停往來非洲南部的航班。

此外，印度自11月初放寬部分旅遊限制後，因應新變種病毒威脅升高，也宣布將對南非與其它高風險國家的國際旅客實行採檢。

新加坡為了防堵新變異株入侵，也決定將禁止來自南非與鄰近國家的海外旅客入境。除此之外，日本也將對非洲南部國家旅客進行入境管制。

至於紐澳等國也聲稱將採取因應計畫，澳洲指出若該新病毒風險升高，可能會禁止來自南非的人員入境。