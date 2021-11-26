新變種病毒掀恐慌 油價、加密貨幣重挫

南非等地出現可能對疫苗有抵抗力的COVID-19新變異病毒株，引發全球市場恐慌，美國基準油價今天應聲重挫逾5%，投資人大拋高風險資產，加密貨幣價格和英鎊匯價也雙雙挫跌。

路透社報導，科學家指出，在南非、波札那（Botswana）和香港發現的這支COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株，有不尋常的突變組合，可能有辦法躲避人體的免疫反應或傳播力更強，因此被形容為至今最令人擔憂的變異株。

法新社報導，美國西德州中級原油（WTI）期貨價格今天應聲下挫5.3%，來到每桶74.24美元。歐洲基準北海布侖特原油（Brent Crude）價格也挫跌4.5%，每桶報78.52美元。

焦慮的投資人擁抱債券、日圓和美元等傳統避險資產。市值最大的加密貨幣比特幣應聲重挫7.8%，跌到5萬4377美元，是10月12日以來最低價；市值第2大的以太幣更大跌11.6%，降至一週來最低價。

英鎊兌美元匯價也短暫貶破1.33美元，創去年12月以來首見。投資人擔憂南非這支新變異株恐怕更難對付，因而降低對英格蘭銀行（Bank of England）將在12月升息的預期心理，增添英鎊下貶壓力。（中央社）

重創市場信心 加密幣連線大跌

南非出現新型變種病毒重創市場信心，全球市值最大加密通貨比特幣26日一度重挫將近8％，跌破55,000美元大關，拖累以太幣等其他加密通貨連袂大跌。

比特幣26日盤中一度暴跌7.8％，降至54,377美元，寫下10月12日以來新低紀錄，稍後跌幅收窄至6％，報54,586.1美元。比特幣較11月稍早創下的近69,000美元歷史高點重挫逾20％，不過2021年迄今累計漲幅仍達88％。

其他加密通貨跟隨比特幣走低，全球第二大加密通貨以太幣盤中大跌6.9％，降至4,074.85美元，稍早跌幅一度深達11.6％。此外，狗狗幣陡降8.8％，瑞波幣重挫9.5％，solana與polkadot跌幅更是超過10％。

東京加密通貨交易所Bitbank分析師長谷川裕也（Yuya Hasegawa）指出，新型變種病毒擴散可能進一步打擊投資人信心，恐讓比特幣的漲勢受限，加密通貨市場可能持續下探。

加密通貨市場在年終購物旺季開跑的黑色星期五當日遭遇沈重賣壓，加密通貨整體市值自22日以來合計蒸發約2,000億美元。南非、波札那和香港皆發現新型變種病毒蹤跡，傳染力更強，並可能降低疫苗效力，市場憂慮加劇促使投資人逃離風險性資產，將資金轉進債券、日圓與美元避險。

FxPro資深市場分析師古普斯基維奇（Alex Kuptsikevich）指出，隨著股市波動加劇，加密通貨投資人應該保持警戒，比特幣價格可能容易受到金融市場波動影響，並拖累其他較小型加密通貨下挫。

不過古普斯基維奇亦指出，比特幣也被視為是避險資產，散戶在市場不確定攀升的時候會買進比特幣。

隨著越來越多大型投資人看好加密通貨前景和其抗通膨的特性，比特幣在11月稍早升抵68,990.9美元，寫下歷史新高紀錄。

（工商 顏嘉南）

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