戰備儲油VS.高油價 台股聚焦高成長股

美國拜登政府11/23宣布跟日本、印度、中國、韓國與英國等多國聯手，將一起釋出部分的戰備儲油來解決油價高漲問題，期能壓低油價，使源自高油價帶來的通膨壓力得適度降低。不過，產油國OPEC與OPEC+也非省油的燈，立即解讀將影響供需秩序，而回嗆將暫停增產原油，以維繫油價得持穩在高檔，雙方衝突看似一觸即發，實則仍各有盤算。

不過，戰備儲油牽引全球通膨問題越來越不可小覷，也是不爭事實。因為今年以來除油價大漲外，舉凡食、衣、住、行各領域，已漲價或看漲的趨勢，已是風雨欲來。對台股投資人而言，除關注戰備儲油釋出後續消息面發展外，市場預期在短中期（或至少說迄2022年上半年）通膨仍將欲小不易下，台股投資也宜適度調整方向，專家建議可聚焦高成長股，化解本益比與股息殖利率因利率看升帶來的負面修正效益。

在美高喊釋出戰備儲油後，截至本周五（11/26）已陸續傳來日本與美國將陸續釋出420萬桶與3,200萬桶原油，對短期油市雖未造成立即大跌的負面效應，但至少不會使油價被有心人漫天喊價大漲，對壓抑油價有一定程度的影響力。事實上，所謂戰備儲油，簡單的說，即各個國家為防範可能的戰爭期間，為求石油供應不中斷，而有未雨綢繆的儲存舉措，也就是說，在戰略需求下，各國多有自家的「國家安全」儲存考量，因此，非到萬不得已，不輕言釋出。

由於去年以來，美中貿易衝突未見降溫，致雙方關係漸交惡，而且印度與中國、日本與大陸也存在潛在的國防安全上的盤算謀略，使所謂釋出戰備儲油壓抑油價，或多是嘴上釋出的功夫多一些。

另外，產油國無論OPEC或OPEC+也各有自身的財政考量，在擴產或減產或暫停增產間，依歷史經驗觀察，由於各產油國的立場，往往多未能一致而使協調破局者多，顯示產油國回嗆將以不增產為由牽制戰備儲油釋出，也頂多是虛幌一招，打模糊焦點戰。

只是，由於戰備儲油釋出的議題，牽扯最大者，還在是否能壓抑全球通膨不斷升溫；從近期國際油價上漲動能，已暫呈停滯窘境觀察，顯示戰備儲油對壓抑油價上漲，確有一定程度的阻力。

不過，除油價在反彈高檔徘徊外，近期全球的物價包括吃的、穿的、住的房市與海空運價等，幾無一不漲，顯示此次通膨升溫絕非短期現象。

為壓抑通膨之利率看升及各國央行可能緊縮資金，將使美股為首全球股市資金行情承壓，而且利率上漲後的本益比與股息殖利率的合理空間，也將適度向下修正，對包括台股在內的短期國際股市而言，自是負面因子，不宜漠視。

據資深業內人士指出，依歷史經驗觀察，包括台股在內的全球股市，在升息初期（或說升息前夕）的相關個股價格，多係盤跌格局，但一旦確立通膨的源頭，是終端實質需求作後盾的景氣復甦後，則股價仍具再度向上調整合理空間，尤其是高成長相關股票。

依未來明星產業趨勢觀察，包括低軌衛星、電動車、5G、第三代半導體、矽晶圓、元宇宙、航運及鋼鐵等股，值持續追蹤。

台股聚焦高成長股