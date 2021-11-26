猛過Delta 新變種病毒來襲 這族群最危險

據《每日郵報》25日報導，隨著波札納發現新冠肺炎新變種病毒「B.1.1.529」後，南非也發現該款病毒並迅速擴散。目前南非大部分省份已淪陷，由於其具有高度傳染力，且比Delta變種病毒更容易在已施打疫苗的人身上出現突破性感染，預計很快地便會成為主流毒株。然而，像愛滋病患者等免疫受損的族群，卻可能帶原該病毒卻不自知，導致防疫工作複雜化。

報導引述科學家警告，指新變種毒株「B.1.1.529」的棘蛋白上共有32個突變，比現已掌握的任何一種新冠病毒來得還要多。由於其超強傳染力以及對疫苗的抵抗性，目前正成為南非的主流病毒株。

專家表示，感染「B.1.1.529」變種病毒的南非民眾人數激增，目前已在3個國家發現100名的確診案例，這讓世界衛生組織(WHO)決定於當地時間26日召開緊急會議，共商對策。

南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）將該變種病毒形容為「重大威脅」，並警告這款病毒是造成全國確診人數激增的原因。事實上，自從波札納首度發現該變種後，南非感染人數已從每天的100例激增至每天1100例。

南非病毒學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）坦言，南非大街小巷都可發現感染此一病毒的病患。目前仍「無法確定」該變種病毒對南非疫情的影響；但其他科學家認為，隨著病毒的進化，疫情已變得極為不穩定。

德奧里維拉解釋，這款新變種病毒與先前發現的病毒株明顯不同；其中，它的棘蛋白出現的突變數量比Delta變種病毒多出5倍，這意味即使施打疫苗仍可能出現突破性感染。

不幸的是，接下來幾天或幾周內，醫療保健體系就會感始感到壓力。法拉悲觀地表示，「原本我們希望在每次大流行之間能有更長的喘息時間」，但如今已成奢望。

《每日郵報》指出，由於現有疫苗僅能辨識舊病毒的棘蛋白，而「B.1.1.529」的棘蛋白上突變數量遽增，讓疫苗恐因難以辨識而減損效力。

科學家警告，32個突變無疑是迄今「最強的進化版本」。這也意味著免疫抑制的族群最容易成為帶原者，特別是患有愛滋病卻還未確診的人。考量到南非是全球感染愛滋病人數最多的國家，而免疫受損的人又可能帶有該病毒卻不被發現，再再讓南非疫情防治複雜化。

另一方面，為避免重蹈Delta變種病毒的覆轍，英國政府已宣布暫停南非等6個國家的航班。倫敦大學臨床運營部主任佩吉爾（Christina Pagel）呼籲政府立即採取行動，重啟紅色旅遊清單，該清單數週才剛取消；就連一向主張放寬限制的經濟事務學會主管克理斯（Chris Snowdon），也喊話實施旅遊禁令。

文章來源：Super-mutant ‘vaccine resistant’ Botswana Covid variant is driving South African surge and is nearing dominance just WEEKS after first being detected – sparking calls for a new travel ban on region to prevent outbreak here

（ 中時新聞網 江昱蓁）

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