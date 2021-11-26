南非突現新變異株 12月恐進入第4波疫情

南非科學家今天說，他們偵測到一種有大量突變的COVID-19新變異株，這是導致本月初以來單日確診病例增加10倍的原因。

「紐約時報」指出，南非科學家在確認又一COVID-19新變種後大感震驚。瓜祖魯那他（Kwazulu-Natal）「研究創新序列」研究所所長、病毒學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）說：「這個變種真是大出預料，是演化大躍進，有許多超乎我們預期的突變。」

由於對新變異株的疑慮增加，英國禁止所有來自南非與另5個非洲南部國家的旅客入境。科學家說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株的傳染力可能比Delta高，且對目前的疫苗可能具有更強的抵抗力。

法新社報導，病毒學家德奧里維拉在一項倉促召開的記者會中說：「不幸的是，我們偵測到一種新變異株，這是南非令人擔憂的原因。」

德奧里維拉說，學名為B.1.1.529的變異株「具有數量很高的突變」。他又說，世界衛生組織（WHO）可能會在明天以希臘字母替新變異株命名，就像目前主要的Delta變異株一樣。

他說：「不幸的是，這個新變異株導致感染病例再度攀升。」

德奧里維拉又說，這個新變異株也在波札那與香港偵測到，是在從南非抵達的旅客身上驗出。

世衛表示，正在「密切關注」南非通報的新變異株，預計明天將召開會議，以判定是否應該將新變異株列為「需留意」或「高關注」變異株。

世衛又說：「初步分析顯示，這個新變異株有大量的突變，需要對此進行進一步研究，未來將會這麼做。」

南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）說，這個新變異株必須「嚴重關注」，是通報病例「急遽」增加的原因，構成「一大威脅」。

南非的單日確診病例於24日達到1200例，比本月稍早的單日106例高出許多。

在偵測到新變異株前，有關當局曾預測，由於假期旺季旅遊量增加，南非將在12月中左右爆發第4波疫情。

南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases, NICD）表示，南非累計通報有22起新變異株的確診病例。

南非國家傳染病研究所表示，偵測到的病例數與檢驗陽性率在南非3個省分「迅速增加」，包括經濟中心約翰尼斯堡（Johannesburg）與首都普勒托利亞（Pretoria）所在的豪登省（Gauteng）。

南非國家傳染病研究所又說，最近也偵測到群聚感染疫情，主要集中在普勒托利亞一個高等教育機構。

去年，Beta變異株也是首度在南非出現，但到目前為止，感染病例主要是因Delta引起，而Delta最初是在印度偵測到。

南非人口約有5900萬人，確診病例為非洲國家中最高，境內累計約295萬例確診，染疫死亡病例累計達8萬9657例。

科學家說，新的變異株至少有10個突變，相較之下Delta只有兩個、Beta有3個。

世衛、COVID-19技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在視訊記者會上說：「令人擔憂的是，變異株有這麼多突變，可能將對病毒行為產生影響。」

她又說：「我們將花好幾週的時間進行了解，這個新變異株將對任何預防染疫的疫苗產生什麼影響。」

南非的疫苗施打行動起步較慢，目前約有41%成人至少接種1劑，有35%已完整接種。南非的疫苗覆蓋率遠高於非洲大陸的6.6%平均值。