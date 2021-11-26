岸田文雄擬促企業加薪 目標調薪3％

日本首相岸田文雄為實現「成長與分配的良性循環」政策目標，正研擬明年春鬥時敦促企業加薪；加薪幅度應比照日本政府已決定為護理師等加薪的幅度，整體加薪約3%。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄希望讓社會恢復多數中產階級，力推實現「成長與分配的良性循環」政策目標，昨天在首相官邸（行政中心）召開「新資本主義實現會議」，討論加薪政策。

岸田在會中表示，正研擬在明年春鬥時敦促企業加薪；政府內部認為應比照日本政府已決定為護理師、保育員等照護人員加薪的幅度，目標整體加薪約3%，今後將進行更具體的討論。

春鬥全稱為「春季生活鬥爭」，是日本工會組織每年展開的最大工運。

每日新聞報導，前首相安倍晉三執政時，政府從2014年的春鬥開始要求經濟界加薪，因政府介入勞資協商，被稱為「官製春鬥」，並在2018年春鬥首度提出具體的加薪目標3%。

雖然日本政府在之後的春鬥沒有提出加薪目標值，不過岸田應是認為提出具體數字3%，較容易取得經濟界的理解。

根據厚生勞動省統計，日本民間主要企業每年的加薪幅度從安倍第二次執政開始，最高峰是2015年的2.38%，隨後持續下降，安倍喊出加薪3%的2018年，也僅加薪2.26%。近期許多企業業績受疫情影響，明年能響應加薪3%的企業恐不多。