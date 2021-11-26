為經濟添柴火 澳洲10月零售額暴增4.9％

澳洲的居家防疫令逐漸鬆綁，引爆被壓抑已久的購物潮，該國10月零售銷售額暴增，進一步印證經濟持續從這場大流行病中迅速復甦。

澳洲統計局周五公布示，10月零售銷售額較9月大幅成長4.9%，為311億澳元（約223.1億美元），延續9月已相當強勁的增長力道（成長1.7%），且幾乎較市場預期（月增2.5%）高出1倍。

其中，10月澳洲服飾店的零售銷售額大幅成長近28%，百貨公司零售額成長22%，餐館零售額上揚12%。

這意味著規模達3600億澳元的零售業，可望為澳洲的經濟增長做出重大貢獻。

Capital Economics資深經濟學家Marcel Thieliant表示，本季實際的消費者支出可能反彈10%，將非常接近於Delta變種病毒引爆疫情前的高峰。且由於家庭儲蓄率仍然很高，明年消費力道仍將快速成長。

10月銀行卡支出金額較疫前增加約10個百分點，且隨著聖誕節購物季全面展開，線上零售商看好「黑色星期五」的銷售將創下佳績。

西太平洋銀行（Westpac）資深經濟學家Matthew Hassan表示，因解封後消費全力反彈，以及擔心缺貨和交貨延遲，使澳洲人提早開始購物，今年看起來會更為強勁。

由於家庭消費約占澳洲國內生產毛額（GDP）約55%，而且也是第三季防疫封鎖的最大受害者，因此民間消費力強勁復甦將給澳洲經濟帶來強大的提振。

澳洲政府將於下周公布GDP報告，預料將顯示第三季經濟下滑約3%，儘管強勁的出口抵消了部分項目的衰退。

澳洲聯邦銀行（CBA）分析師預估澳洲第三季經濟萎縮3.5%，創下史上第二大跌幅，而西太平洋銀行將其預測值從之前的負4.0%調升為負2.5%。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）