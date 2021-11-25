歐股｜防禦性板塊領漲 四大指數齊揚

市場持續評估政經發展及疫情復燃危機所帶來的影響，投資人敲進公用事業類股等防禦性板塊，另一方面美國最新經濟數據顯示經濟強勁復甦，帶動全球股市走向，歐股25日四大指數全線走揚，

在疫情復燃、封鎖措施恐再次影響經濟發展隱憂之下，投資人轉進防禦性板塊，公用事業類股、醫療保健類股領漲，泛歐指數STOXX 600低位反彈。

倫敦FTSE 100指數漲24.05點（或0.33％），收7,310.37點。法蘭克福DAX 30指數漲39.59點（或0.25％），收15,917.98點。巴黎CAC 40指數漲33.64點（或0.48％），收7,075.87點。泛歐指數STOXX 600漲2.03點（或0.42％），收481.72點。

德國統計局公布第三季國內生產毛額（GDP）較前一季成長1.7％，不及華爾街預期的1.8％。若與去年同期相比，第三季GDP增加2.5％，合乎先前公布的初估值及華爾街預期。德國12月消費者信心指數從11月的1.0點跌至-1.6點，也低於華爾街預期，主因是歐洲疫情再度惡化，且高通膨削弱民眾消費能力。

市場正消化歐洲政治局勢變動，16年梅克爾時代正式畫下句點，德國新政府三個主要政黨， 社會民主黨（SPD）、綠黨（GRUNE）和自民黨（FDP） 共同組成，並同意原財政部長蕭茲（Olaf Scholz）成為新總理。

另一方面，瑞典社會民主黨黨魁安德森（Magdalena Andersson）當選首位女總理七個多小時後，便因預算案遭到國會否決而宣布辭職。安德森表示，依據慣例，聯合政府中若有政黨選擇退出，聯合政府便應該辭職，她不想領導合法性令人質疑的政府。

新冠疫情的急速發展，促使歐洲許多國家重新實施新冠疫情管制措施，德國考慮強制要求新冠肺炎高風險族群必須接種疫苗，並評估新冠疫苗護照是否有助降低疫情感染發展。義大利則宣布將實施更嚴格的疫情措施，限制未接種疫苗者的行動。

美國商務部最新報告顯示，10月份個人支出月增1.3％，優於市場預期，配合企業擴大投資與就業市場穩健復甦，美國今年最後一季的經濟成長力道可望轉強。