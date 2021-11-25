美新實體清單 12家中企入列

美商務部長：阻止美國科技被用於中俄軍事和「引起核擴散憂慮」

美國商務部於美東時間24日宣布，新增27個實體及個人列入出口管制實體清單，其中包括12家中國企業。美方認為，這些中企涉及支持解放軍的軍事現代化，例如軍事量子計算應用；此外，這些企業還涉及支持巴基斯坦核武導彈的擴散，以及支持俄羅斯軍方。

近年美方頻以國安為由，將中國企業列入黑名單，被制裁的中企，之後在獲取美企的產品或技術時將受到極大阻礙，成為美國打擊中國科企發展的利器。11月16日中美領袖「習拜會」上，中國國家主席習近平曾強調，美方應該停止濫用和泛國家安全概念打壓中企，但會後不久美方即再度出手，引發全球關注。綜合外媒報導，本次被美方列入黑名單的12家中企，共涉及下列事由：杭州中科微電子、湖南國科微電子、新華三半導體等五家陸企，被認定支持解放軍現代化；科大國盾量子等三家則是試圖獲取新興技術，供中國軍方應用。

其餘中企則涉及參與巴基斯坦核子活動與彈道導彈計畫，以及向伊朗、北韓及中國出售美國和其他西方國家的技術，因此，均被美國政府列入黑名單。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）對此表示，此次行動有助於阻止美國科技被用於支持中俄軍事發展，和「引起核擴散憂慮」的活動。中國商務部發言人束玨婷25日則指出，美方泛化國安概念，隨意推出新的制裁措施，不符合中美領袖共識，也不利於全球產業鏈、供應鏈安全和世界經濟復甦。

報導指出，美國拜登政府自今年1月上任以來，在科技領域上延續過去川普時期對中國的強硬作風。今年6月初，美國總統拜登在出席G7峰會前夕，以「應對中國軍工企業威脅」為由簽署行政命令，將川普訂下的禁止投資黑名單修正後細化為三類，家數擴充至59家。

該份名單增列許多中國積極發展的航天航太、軍工、電子科技、海洋工程領域的領先巨頭，諸如華為、中芯國際、海康威視、中國移動、中海油等，針對意味明顯。白宮強調，該名單加入有關「民主」和「人權」的考慮，並於8月2日生效，已投資名單上中企的美國投資人需在一年內撤出投資。