美西港口重演慘況?陽明董座曝最大變數

美西港口滯留待卸的貨櫃量已經明顯減少，港口官員日前稱塞港的情況有所改善，然一波未平一波又起，代表美西港1.5萬名碼頭工人的工會，拒絕資方續簽1年勞資協議的提議，市場擔憂恐使明年工人罷工的風險攀升；據了解，美西港口曾於2002年因此2度封港，造成鉅額的經濟損失。陽明海運董座鄭貞茂24日也警告，此事將會是缺櫃塞港的最大變數。

美國財經媒體報導，代表29個西岸港口營運的70家航運業者的太平洋海事協會（PMA）於16日的一封信中表示，提議將現有的勞資協議再延長一年，直到2023年7月1日。

代表美西港口碼頭工人的西岸碼頭工人工會（ILWU）拒絕資方續簽1年的提議，讓明年春天的談判更不樂觀，談判期間恐將會以怠工行動抗議，甚至有可能進一步演變成以小時為單位，或長達1、2日的限時罷工。

PMA執行長麥肯納（James McKenna）表示，貿易界都一致認為，談判可能讓供應鏈情況更加混亂，並補充，延長的措施是在復甦期間內，保護商業、經濟的必要步驟。

上次的勞資談判是在2014年時，當時西岸港口整整延誤長達9個月的時間，直到白宮的介入，整件事情才塵埃落定；當初的協議原定於2019年結束，最後在資方以更高的工資、退休金的條件，讓逾三分之二的工會成員妥協，將協議延長3年至2022年6月。

事實上，美西港口於2002年曾爆發嚴重的工人罷工危機，勞資雙方因合約問題談不攏，2方各執一詞，更引發港口2度封港，導致全美供應鏈大亂，經濟損失預估高達194億美元，最終驚動白宮出面介入，要求雙方重回談判桌。

陽明海運董座鄭貞茂24日指出，塞港問題正在逐漸改善，預計明年將恢復正常，但他警告，美國碼頭公會即將來臨的定期薪資談判恐將成最大變數，就以往來看，一旦雙方談不攏，會引發罷工問題，是否再釀塞港值得觀察。（中時新聞網 蔡宗倫）

延伸閱讀

美新招治塞港 麻省理工專家揭美惡習打臉

解決塞港 拜登撥170億美元改善老舊港口