石油戰開打？美祭殺手鐧 OPEC嗆聲了

石油戰爭一觸即發，在美國宣布與大陸、日本、印度及南韓聯手釋出戰備儲油後，石油輸出國組織（OPEC）與包括俄羅斯在內等盟國（OPEC+）也打算採取因應措施，傳出沙烏地阿拉伯與俄羅斯都考慮暫停增產原油，若此事成真，將使得石油消費國與生產國的衝突越演越烈。

華爾街日報引述消息來源表示，沙烏地阿拉伯認為多個消費國釋出戰略原油將增加全球供應量，進而降低油價，為了平衡短期的意外與供需失衡，沙烏地阿拉伯建議OPEC+暫停增產，傳出俄羅斯也正在考慮暫停增產步伐。

不過，過去一年來與沙烏地阿拉伯意見相左的科威特及阿拉伯聯合大公國傳出並沒有暫停增產的想法。總部位在利雅德的國際能源論壇（IEF）先前就曾警告，如果消費國釋出戰備儲油，OPEC+可能考慮改變增產計畫。

投資銀行RBC Capital Markets首席大宗商品分析師Helima Croft提出警告，美國聯合多國釋出戰備儲油，將導致華府與利雅德（沙烏地阿拉伯首度）的關係變得更加緊張，甚至讓美國與OPEC+組織站在對立面，過去沙烏地阿拉伯為美國在中東的重要基石。

政治風險諮詢機構Eurasia Group也認為，美國在下月初的OPEC+會議前，聯合消費國宣布釋出戰略儲油，很可能迫使OPEC+在下周的會議上做出回應，這將加劇石油市場裡消費國與生產國的衝突。

（中時新聞網 郭宜欣）