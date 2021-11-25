愛因斯坦手稿拍賣3.65億破紀錄 買家曝

諾貝爾物理獎得主、天才物理學家愛因斯坦撰寫的54頁廣義相對論手稿，周二於巴黎佳士得拍賣行以1170萬歐元（約新台幣3.65億元）拍出，創下愛因斯坦系列手稿的最高價，香港星島日報引述消息來源指，買家為香港富豪李嘉誠，不過李嘉誠基金會不願評論此事。

星島日報報導，此次拍賣的手稿主要由愛因斯坦與其好友、瑞士物理學家貝索（Michele Besso）共同撰寫，其中26頁有愛因斯坦的筆跡，另外25頁則是由貝索所寫，其餘三頁則同時有兩人的筆跡。

此份手稿約在1913至1914年期間撰寫，記錄兩人研究廣義相對論的過程，手稿上有不少錯誤或被劃掉的方程式及更正的計算結果，兩人暫停研究後，貝索將手稿帶到義大利。

愛因斯坦手稿周二在巴黎進行拍賣，起拍價為150萬歐元，由於競爭者超過百人，很快就超過原先350萬歐元的估價，最後由2位競爭者透過電話競標，每次加價額度為20萬歐元，最終以1170萬歐元拍出，創下愛因斯坦各類手稿中的最高價。

有消息指稱，買下愛因斯坦手稿的是香港富豪李嘉誠，但李嘉誠基金會不願評論此事。主持拍賣的佳士得也不願透露買家身分，僅強調，「手稿展示廣義相對論在發展時的重要階段，由於愛因斯坦極少保留工作文件，且稿上有愛因斯坦在1919年前的親筆簽名相當罕見，是史上最有價值的愛因斯坦手稿。」

（中時新聞網 郭宜欣）