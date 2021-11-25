美國制裁中國 貿易黑名單新增12家陸企

美國與大陸持續在政經領域上惡鬥，周三傳出美國商務部將新增12家大陸企業進入貿易黑名單，此外還新增13家巴基斯坦企業與各1家日本和新加坡企業進入黑名單，這些企業被指控，支持大陸軍方進行量子運算、軍事戰力提升甚至是核子活動等工作。

綜合外媒報導，美國再下重手制裁大陸，商務部長Gina Raimondo表示，「新的清單將有助於防止美國技術支持大陸和俄羅斯的軍事能力進步和核擴散活動，商務部致力於透過有效的出口限制，來保護美國安全。」

報導指出，實體清單上的企業在獲取美國企業的產品或技術時將會受到阻礙，供應商需要向商務部申請許可證才能向企業出售產品，但有很高機率會遭到商務部拒絕。

目前傳出被列實體清單的12家陸企，包括江蘇雲芯微電子科技、杭州中科微電子、新華三半導體技術 (New H3C) 、湖南國科微電子股份、杭州中科微電子、合肥微尺度物理科學國家實驗室、西安航天華迅科技、科大國盾量子與上海國盾量子等。

美國商務部希望阻止大陸軍方藉由美國的力量開發反隱形技術，包括先進雷達、海底傳感器等反潛設備，「實體清單的存在阻止大陸運用美國材料，幫助大陸開發加密武器與頂尖軍事設備。」

（中時新聞網 郭宜欣）