美股｜Fed放鷹 利率暫歇 科技股漲多跌少

美國聯準會（Fed）會議紀錄釋出偏鷹訊息，美債殖利率升勢降溫，科技股趁機收復近日失地，美股四大指數漲跌互見，Meta漲1.13%、輝達漲2.92%、英特爾漲1.34%、超微漲5.26%、HP大漲10.10%。

道瓊指數跌9.42點或0.03%，收35,804.38點。那斯達克指數漲70.09點或0.44％，以15,845.23點作收。標普500指數漲10.76點或0.23%，收在4,701.46點。費城半導體指數漲35.58點或0.93%，收3,870.01點。

聯準會（Fed）公告最新會議紀錄，與會官員表示，如果通膨持續高漲，將加速放緩資產購買及提高基準利率時間表。

美國24日公布10月耐久財訂單下跌，顯示製造業仍面對勞動力不足和因供應鏈瓶頸導致成本上升等問題。不過第三季GDP季增年率上修至2.1％，上周初領失業救濟金人數更意外跌破20萬大關，來到19.9 萬人，創逾半個世紀來新低，遠優於市場預期，顯示勞動市場的人力需求仍然熾熱。續領失業金人數則是截至11月13日當周，來到204.9 萬人略高於預期。

商務部公布10月耐久財訂單月跌0.5％至2,601億美元，跟市場預期月增0.2％有明顯落差，而且跌幅大於9月的月跌0.4％。耐久財訂單連續第二個月下跌，反映出製造業繼續承受原料和運輸等成本高漲同時，要面對人力與零件等供應不足問題。

為平抑飆漲的國際油價，拜登總統宣布釋出戰備儲油（SPR）5,000萬桶創美國史上最大量，並號召中印日韓英等五國響應。

根據美證交會周二申報文件顯示，特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）繼續行使選擇權買進該電動車廠215萬股之後，已出售93萬4,091股，價值10.5億美元。穆斯克本月以來累計已拋售920萬股，價值99億美元，售款所得主要為繳稅之用。

美股25日（四）感恩節休市。並將於美東時間26日下午1點提前收盤。