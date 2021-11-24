釋戰備儲油不夠力？ 油價不跌反漲

為平抑飆漲的國際油價，拜登總統宣布釋出戰備儲油（SPR）5,000萬桶創美國史上最大量，並號召中印日韓英等5國響應，油價卻不跌反漲，除歸因於此消息盛傳多時已被市場消化，另外就是SPR的釋出量料仍難滿足需求。

拜登周二喊出與能源消費大國聯手釋出SPR的大計畫，仍擋不住國際油價漲勢。1月交割紐約西德州中級原油期貨，當天收漲2.5％，報每桶78.50美元；倫敦布蘭特期油終場勁揚3.3％，以每桶82.31美元作收。

為何油價不跌反漲？首先美國可能釋出SPR，並要求中國等原油消耗大國共同響應的消息，近幾周早已傳得沸沸揚揚，這普遍被解讀為油價一度從7年高點拉回的主因。

美國銀行財富管理公司資深投資策略師哈沃斯（Rob Haworth）在電訪中指出，美國公布的釋出SPR計畫細節，包括SPR交換機制（即釋出到油市交易的SPR須在未來1～3年內回補），或許削弱對油價走勢的影響。

哈沃斯並點出，即便歐洲疫情復燃，恐怕要重新恢復防疫限制，原油需求也不太可能因此降溫。他提到最近歐洲確診數飆升，並未對油市需求構成長久壓力。

照RBC資本市場全球商品策略部門主管克羅夫特（Helima Croft）領銜的分析師估算，在拜登登高一呼下，印度宣布擬釋出500萬桶戰備儲油，日本料釋出400萬桶，若中國、南韓和英國也確定參與，共計釋出6,500萬至7,000萬桶原油。

瑞穗證券能源期貨執行董事亞格（Robert Yawger）則說，從美國的SPR交換機制來看釋出的儲油量不大，加上缺少中國承諾，以致油價走高。

另一方面，比起美國等原油消費大國，產油國聯盟OPEC+的動向，對國際油價更具決定性影響力，OPEC+預定12月2日召開視訊會議。

OPEC+不甩拜登擴大增產的呼聲，堅持照原訂計畫日產量增加40萬桶直到明年9月，拜登因而號召其他原油消耗國一同釋出SPR。

有分析師認為，OPEC或將放緩增產步調，以反制SPR釋出後的抑制油價效應，藉此彰顯自身實力。

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