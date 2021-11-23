歐股｜DAX 30、泛歐指連袂走跌逾1%

市場持續關注美國公債殖利率急漲、歐元區最新綜合採購經理人指數（PMI），歐股23日漲跌互見，法蘭克福DAX 30指數、泛歐指數STOXX 600連袂走跌逾1%，科技股大跌3.1%。

歐洲疫情復起，加深疫情防控管制收緊預期，大宗商品價格走揚，能源股、礦物股隨之攀升。

倫敦FTSE 100指數漲11.23點（或0.15％），收7,266.69點。法蘭克福DAX 30指數跌178.69點（或1.11％），收15,937點。巴黎CAC 40指數跌60.38點（或0.85％），收7,044.62點。泛歐指數STOXX 600跌6.21點（或1.28％），收479.25點。

根據研究機構IHS Markit 23日公布，歐元區11月綜合採購經理人指數（PMI）初值由10月的54.2升至55.8，自10月的6個月低點反彈，並超越市場預期。華爾街日報調查經濟學家意見，原預期數據降至53.2。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，歐元區11月經濟擴張幅度優於預期，不過仍難以阻止第四季經濟成長減速，特別是歐洲近期掀起新一波疫情，恐讓12月經濟活動再次中斷。

疫情再起，新一輪社交封鎖恐對服務業帶來影響，服務業樂觀情緒減弱，商業預期指數從69.0降到66.6，創2月以來新低點。

供應鏈瓶頸持續拖累製造業生產，併推升通膨壓力，法國、德國最新11月PMI數據表現均優於市場預期。