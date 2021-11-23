美股｜科技股續挫 台積ADR跌2.72%

美債殖利率急漲，美股23日走勢分歧，金融股氣勢如虹，道瓊漲近200點，科技股、晶片股普遍走軟，那斯達克指數連二跌，台積電跌2.72%。油價持續攀升，助攻能源股漲勢。

道瓊指數漲194.55點或0.55%，收35,813.8點。那斯達克指數跌79.62點或0.5％，以15,775.14點作收。標普500指數漲7.76點或0.17%，收在4,690.7點。費城半導體指數跌12.70 點或0.33%，收3,834.43點。

美國總統拜登22日宣布聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）續任之後，美債殖利率持續走高，科技股及成長型類股接連挫跌，美債殖利率短期內上揚，通常不利高成長類股，因為殖利率與個股獲利預期將呈反向走勢。

10年期美債殖利率繼周一大漲8個基本點後，周二持續走高至1.676％，逼近今年3月創下的1.776％高點。

Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）說，美國長年期政府公債殖利率連二日攀升，科技股承壓，對估值也帶來壓力。Zoom股價崩跌14.71%，該公司亮眼財報無助股價表現，庫爾卡法斯表示，這只是凸顯了高成長個股成長正在放緩的事實。

美股尖牙股走勢分歧，臉書母公司社交媒體巨頭Meta下跌1.1%、谷歌小跌0.22%、微軟跌0.63%、網飛跌0.78%、蘋果小漲0.24%、亞馬遜漲0.21%。

能源股方面，艾克森美孚漲2.63%、雪佛龍漲2.10%。

晶片股表現漲跌互見，美光漲1.85%、艾司摩爾跌2.21%、超微跌1.70%、

另一方面，銀行股表現相對亮眼，美國銀行漲2.64%、富國銀行漲2.11%、摩根大通漲2.39%、摩根士丹利漲2.56%。

美國大型零售商Target繼去年感恩節全美門市暫停營業後，稍早宣布永久實行這項政策，全美門市自今年起感恩節當天都不會營業，反映美國消費習慣在疫情過後明顯改變。Target執行長康乃爾（Brian Cornell）表示：「當初因疫情而實施的暫時措施將變成新標準。」

網飛宣布將收購加拿大特效公司Scanline，並聲稱這項交易預定將在明年首季完成，不過雙方並未透露交易金額與內容。Scanline過去曾參與HBO影集「權力的遊戲」與電影「正義聯盟」的製作。它與網飛也有多次合作，例如由李奧納多與珍妮佛勞倫斯主演的網飛原創電影「Don’t Look Up」，Scanline也參與其中。

美股25日（四）感恩節休市。並將於美東時間26日下午1點提前收盤。