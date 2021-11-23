通膨襲全球 日本物價繼續躺平

在通膨危機席捲全球之際，日本卻依然置身事外，物價繼續躺平。分析師指出，物價維持低位是「日本化」現象之一，事實上日本決策官員多年來一直企圖想要擺脫這種局面。

日本幾十年來通膨都處在極低水位。消費者抗拒支付更高價格、企業也不敢輕易漲價，加上僵化的就業市場，讓勞工無法透過跳槽獲得加薪。這種日常品保持低價是經濟學家所稱「日本化」(Japanification)的現象之一。「日本化」指的是低通膨、低利率與低成長，也是決策官員多年來企圖要擺脫的情況。

前日銀決策理事會成員、目前任職野村研究機構的木內登英（Takahide Kiuchi）表示，日本穩健的管理作風與不願改變物價的態度，短期而言雖然有正面效果，但就長期來看卻也遏止經濟復甦與阻礙產業結構出現有利變革。

日本10月消費者物價指數僅年增0.1％，排除波動性高的生鮮食品與能源價格，指數更下跌0.7％。同期間歐元區通膨年增4.1％、美國更達6.2％，創31年新高。

在美國，許多企業因應通膨而調高售價，但日本超市連鎖商Aeon卻承諾到年底將維持部分自營商品，包括麵粉與義大利麵等價格不變。無印良品更是反其道而行，7到11月期間調降190項產品價格。

經濟學家認為，日本高齡化與勞動人口萎縮導致民眾消費心態保守，進而導致需求下滑。日銀總裁黑田東彥也曾提到，海外擔憂的通膨急升風險在日本不太可能發生。

木內登英認為，高物價讓企業得知哪些需求強勁與應往何處投資，這有助員工流向高成長領域，以期獲得更好待遇。然而該機制在日本卻行不通。

大和證券經濟學家岩下真理（Mari Iwashita）也指出，美國商業文化讓企業可把成本增加轉嫁到民眾身上，儘管貧富差距依然存在，但員工薪資仍舊增加。反觀日本企業雖然遭遇人力短缺，員工薪資也不見增加。