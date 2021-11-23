較疫前高3倍 波音:東北亞飛北美貨運量增

波音公司今（23）日發表2021商用民航市場展望（CMO），受到疫情衝擊，目前全球航班數為疫前的85％，旅客人數約為2019年的50％；其中，台灣市場運量復甦相對較慢，過去6個月仍低於2020年，出境班次僅及2019年的35％。

波音預估，各國國內航空市場可望在2022年復甦，區域航線大約在2023年復甦，長程線則要到2023～2024年復甦。

反觀疫情造成的航空危機，帶動貨運大幅成長，東北亞往北美的貨運量，甚至比疫情前正常時高出2～3倍，2,600架次的客機載貨班機中有一半來自亞太地區。預估到了2040年，亞太地區貨機機隊規模是現今的3倍以上，與北美相當。

波音推估，2040年亞太市場將占全球近半數的空中交通，亞太民航市場2040年規模將成長至6.8兆美元，會需要超過1.76萬架全新的民航機，屆時貨機機隊的規模將是目前的三倍以上。

波音商用飛機集團區域行銷董事總經理戴夫．修特（Dave Schulte）表示，疫苗擴大接種，讓航空業看到市場復甦曙光，目前客運是短期航線需求比中、長程航線高，但未來中長程航線的客運需求也會增加，除了商務及觀光旅遊外，還看好航空貨運。

據波音預測，到2040年亞太地區貨機機隊規模將是現今的3倍以上，達到1,160架，包括全新貨機與客機載貨，其中有70%的貨機來自客機改裝，以便支援多元的全球供應鏈並滿足電子商務的需求，而亞太地區的貨機機隊在2040年時，規模將大致與北美貨機機隊相當。

另依據航班數量、旅客流量等指標，波音指出，目前全球航班數為疫前85％，約有3,500架飛機停飛，疫情最高峰時曾高達1萬5千架飛機停飛，顯示航空市場改善當中，運量也已回到2019年水準的75％，與單走道飛機利用率有關，運量也達到疫情前水準的50%，其中北美和歐洲為新增運量來源，恢復疫情前水準9成，但台灣運量仍不到疫情前運量的一半。