鮑爾連任爆內幕？分析師:升息可能提前

美國總統拜登周二正式提名鮑爾（Jerome Powell）續任聯準會主席，同時提名布蘭納德（Lael Brainard）擔任副主席，此人事案還需要通過參議院核准。有分析師認為，鮑爾與布蘭納德的組合，代表拜登想延續目前的經濟貨幣政策，但這也代表接下來，鮑爾沒連任包袱後，轉鷹派的機率大增，升息時間點可能提前報到。

綜合外媒報導，布蘭納德原先被認為是聯準會主席的主要候選人之一，如今確定擔任鮑爾的副手，拜登表示，「我們需要保持聯準會的延續性與穩定性，鮑爾是領導聯準會最適合的人選，聯準會需要平衡兩個關鍵目標，包括降低失業率及保持低通貨膨脹與物價。」

鮑爾在被提名後也發表簡短談話，他強調，「我們知道高通貨膨脹對家庭造成的傷害，特別是對生活起居價格上漲比較敏感的族群，我們將使用我們的工具來支持經濟與勞動市場，並防止通貨膨脹數據上升的趨勢更為強勁。」

對此，美國銀行利率策略主管Mark Cabana則認為，鮑爾沒了連任顧慮後，升息的大門可能就此敞開，「今天的聲明應該可以讓聯準會改變態度，承認通貨膨脹帶來的風險，他們可以開始討論該怎麼面對。」

投資銀行Stifel Nicolaus & Co 分析師Chris Aherns表示，「如果讓布蘭納德當主席會花很多時間去適應政策，鮑爾的連任則讓聯邦公開市場委員會（FOMC）有更多時間朝著縮緊的立場發展。」

報導指出，聯準會副主席Richard Clarida、聖路易聯邦儲備銀行總裁James Bullard等人都暗示，FOMC於12月召開的政策會議中，加快升息腳步的話題可能會被拿到檯面上討論。此外，市場已經將聯準會首次加息的時間點提前至2022年6月，且本周三公布的會議紀錄也可能帶來一些線索。

（中時新聞網 郭宜欣）

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