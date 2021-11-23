通膨席捲全球，物價走高的壓迫感讓許多民眾的擔憂與日俱增，然日本卻恍若置身於通膨之外一般，日媒指出，主要原因是工資漲幅不大，導致家庭可支配收入也相對提升有限，需求不振，讓企業也無法將成本轉嫁給消費者，進而陷入企業利潤未能提高，無力調漲工資的惡性循環。

《日經新聞》報導，日本企業物價指數、消費者物價指數2者的漲幅差距不斷擴大，能源、金屬、木材等大宗商品不斷推升企業物價指數，致使該指數處創紀錄的上升趨勢；不過消費者物價指數的升幅卻仍於0%附近徘迴，有別於美國消費者物價指數維持高檔。

肉品價格受勞動力短缺等因素影響，供需瓶頸推升價格走高，美牛進口日本批發價較去年增幅達2倍之多，但面對批發價格上揚，業者不是選擇放棄調漲產品價格，就是漲幅有限，無法吸收成本的漲幅，進而企業利潤被侵蝕。

該報導解釋，對比美國工資漲約2.6倍，個人消費需求仍然強勁，7至9月的個人消費較2年前同期家約10%，日本工資不漲是釀成此局面的原因，亦是所需面對的難題，4%的工資漲幅，從家庭收入來看，日本家庭去年可支配收入僅增加5%，4至6月個人消費較前2年下滑5%，需求不振，讓企業也無力將成本轉嫁給消費者。

報導稱，在需求不振背景下，儘管企業將成本轉嫁至產品，消費者的購買意願疲弱，導致企業利潤也無法提升，工資亦無力調漲，讓日本深陷惡性循環的泥沼中。

（中時新聞網 蔡宗倫）