美股｜鮑爾續掌Fed 科技股重挫 那指急殺

美國總統拜登22日宣布聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）續任，油價漲、金價跌，美債殖利率走升，能源股、金融股撐盤，科技股受挫、晶片股慘綠，那斯達克指數跌1.26%、費半指數跌1.66%。

道瓊指數盤中一度大漲逾300點，終場收漲17.27點或0.05%，收35,619.25點。

那斯達克指數、標普500指數盤中連袂創新高，但終場那斯達克指數收跌202.68點或1.26％，以15,854.76點作收。標普500指數跌15.02點或0.32%，收在4,682.94點。費城半導體指數則跌64.90 點或1.66%，收3,847.12點。

強勢股：福特汽車漲5.62%、通用汽車漲3.66%、富國銀行漲3.11%、思科漲2.54%、高盛漲2.26%、摩根士丹利漲2.50%、摩根大通漲2.13%、美國銀行漲1.94%、雪佛龍漲1.79%、特斯拉漲1.74%、沃爾瑪漲1.68%、艾克森美孚漲1.38%。

弱勢股：艾司摩爾跌3.67%、輝達跌3.12%、網飛跌2.89%、亞馬遜跌2.83%、阿里巴巴跌2.65%、博通跌2.71%、高通跌1.95%、谷歌跌1.92%、超微跌1.86%、德儀跌1.36%、臉書跌1.24%。

美國總統拜登22日宣布聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）續任。原本被視為主席可能人選的理事布蘭納德（Lael Brainard）則升任副主席。令市場臆測數周的聯準會主席人事案就此底定，確保美國貨幣政的一致性。

拜登在布達人令時，稱讚鮑爾在新冠疫情期間展現「果決」的領導能力。在聲明中，拜登表示「我們不能只是重回疫情前的情況，而是要把經濟打造得更好，我相信鮑爾與布蘭納德專注於控制通膨、維持物價穩定和達成完全就業，將使美國經濟更加強壯。」

美國公債殖利率走升，推升金融股走勢，包括摩根大通、摩根士丹利、美國銀行、富國銀行、高盛證券漲幅均在2%左右，助攻道瓊指數力守平盤。

相對而言，科技股、晶片股則成為重災戶，包括輝達、艾斯摩爾跌幅均逾3%，網飛、亞馬遜跌幅也逾2.8%。

另一方面，美國總統拜登要求中國、日本與印度等石油消費大國與美國共同釋出戰略儲油，產油國聯盟（OPEC+）可能調整增產計畫，推動油價、能源股上漲，雪佛龍漲1.79%、艾克森美孚漲1.38%。

美股25日（四）感恩節休市。並將於美東時間26日下午1點提前收盤。