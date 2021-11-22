拜登宣布鮑爾連任聯準會主席

美國總統拜登22日宣布聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）續任。原本被視為主席可能人選的理事布蘭納德（Lael Brainard）則升任副主席。令市場臆測數周的聯準會主席人事案就此底定，確保美國貨幣政的一致性。

投資人不再擔憂聯準會主席換人可能導致貨幣政策走向生變，消息公佈後，美股穩定上漲。道瓊工業指數上揚約0.3％，標普500指數與那斯達克指數則同步走高0.5％。銀行股尤其雀躍，摩根大通與摩根士丹利等大型銀行股漲近2％。

拜登在布達人令時，稱讚鮑爾在新冠疫情期間展現「果決」的領導能力。

在聲明中，拜登表示「我們不能只是重回疫情前的情況，而是要把經濟打造得更好，我相信鮑爾與布蘭納德專注於控制通膨、維持物價穩定和達成完全就業，將使美國經濟更加強壯。」

鮑爾是在10年前歐巴馬總統任內獲提名進入聯準會擔任理事，之後在川普總統任內升任主席。不過，他一直獲得民主與共和兩黨議員的支持。

一直被市場猜測可能是新任主席的布蘭納德將接替原任副主席克拉里達（Richard Clarida），後者的任期將於2022年1月31日屆滿。

這項任命案接下來將交由參議院確定，預料將順利過關。4年前投票支持他首任任期的84名議員之中，有68名續任議員。

拜登在聲明中又說，「如果我們想要持續今年的經濟成功，我們需要維持聯準會的穩定與獨立，而我完全信任鮑爾與布蘭納德過去20個月來接受考驗的能力，將可為美國提供強力的領導。」