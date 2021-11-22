阿富汗沒外援 聯合國曝金融系統這時崩潰

神學士8月接掌阿富汗政變，約70億美元（折合新台幣約1,944億）的資產在美國遭凍結，當地金融系統幾近崩潰，聯合國周一（22日）示警，當地無力償還債務的人激增、存款減少、現金流緊繃等現象，不良貸款的比例飆升恐使阿富汗銀行系統在6個月內崩潰，呼籲採取緊急行動支持阿富汗銀行。

《路透社》報導，從塔利班發動政變奪下阿富汗政權後，聯合國多次示警當地金融系統危機，目前正處於崩潰邊緣，在塔利班上任後，本就極其脆弱的銀行系統，又因數十億美元的資產在國外被凍結，導致情況更加惡劣，一旦真的崩潰，得耗時數十年才能夠重新建立。

在外國援助相繼撤出後，阿富汗經濟猶如自由落體般直線下降，銀行系統承受龐大壓力，銀行設定每周提款上限，以防大量存戶提領現金，發生存款擠兌問題。

聯合國開發計畫署報告稱，照目前的趨勢和提款限制來看，到今年年底，阿富汗將會有約40%的存款消失，銀行目前已經停止發放新貸款，不良貸款比例相較去年底翻了一倍，於9月時攀升57%。

聯合國開發計劃署駐阿富汗負責人Abdallah al Dardari表示，若放任不良貸款比例持續飆升，銀行系統恐將在6個月內崩潰，他補充，這還只是保守估計的推斷。

阿富汗中央銀行持有約100億美元的總資產，其中有大概70億美元的資金放在紐約聯邦儲備銀行，然而在塔利班佔領阿富汗後，拜登政府隨即凍結這大筆資產，讓塔利班無法獲得這數十億美元。

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