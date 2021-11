靈活成就大事 全球大企業掀分割浪潮

全球正出現大企業分割浪潮,美國嬌生(J&J)、奇異(GE)及日本東芝(Toshiba)在一周內相繼宣布計劃把企業分割。專家認為這股趨勢現在才剛開始。

華爾街討厭企業集團的原因,是因為它們家大業大而難以評估其資產價值。不少企業的執行長和董事會開始透過分割事業,對外釋出一個重要訊息,即「靈活成就大事」(Nimble is the new big)。

嬌生要一分為二,把消費性產品業務,跟藥物與醫療設備業務分開,為醫療保健業裡最新的分割行動。其他同業像輝瑞(Pfizer)、默沙東(Merck)與葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)已經或已計劃分割。

該產業愈來愈多分割行動,是因為投資人願意給快速發展的藥品、生技和醫療設備等事業的估值,高於非專利藥和品牌消費產品等事業。

金融新創公司SoFi投資策略部主管揚恩(Liz Young)說,大企業為了生存和趕上市場趨勢,必須觀察那些是最具獲利能力的業務,和那些業務要花大量時間與精力去經營。在競爭激烈下,大企業有時候必須分割才能支持事業發展。

全球各地不同產業的大企業正熱衷於透過分割來讓事業體變小。像戴爾(Dell)把旗下雲端事業VMWare分割成獨立公司。時裝零售商L Brands分割為個人護理用品商Bath & Body Works,和內衣品牌維多利亞的秘密(Victoria’s Secret)。

IBM把資訊科技服務部門分割出去,成為資訊科技委外業者Kyndryl。後者經營更具彈性,甚至跟IBM的雲端對手成立合資企業。這在分割前是難以想像。

Kyndryl財務長魏許納(David Wyshner)表示成為新公司後,在市場上的操作更自由,除了繼續為IBM客戶提供服務外,還能跟其他科技供應商發展合作關係。