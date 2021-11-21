國際頻傳抵制北京冬奧 陸媒再曬彭帥影片

大陸網球女將彭帥行蹤成謎超過2周，「彭帥在哪裡」運動持續發酵，美國白宮19日加入表態行列，呼籲北京交代彭帥下落，證明她安全。由於距北京冬運會僅剩3個月，國際奧會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）認為，IOC可能被迫對中國採取強硬立場。英國《泰晤士報》則報導，首相強森考慮外交抵制北京冬奧，以對中國的人權紀錄表達抗議。

白宮發言人莎琪指出，美國對彭帥事件「深表關切」，希望北京提供「獨立、可驗證的證明」，以交代彭帥的行蹤與人身安全。聯合國人權辦公室19日堅持，必須針對彭帥發文指控的性侵案，進行透明的調查。莎琪也呼應說，「任何性侵指控都應被調查，我們支持女性公開發言與究責的能力，無論在國內或全球。」

大陸央視總台所屬的外語電視網「環球電視網」（CGTN）記者沈詩偉，19日則在個人推特上轉發彭帥微信的朋友圈動態，包含彭帥在房間裡獨自抱著貓咪和功夫熊貓玩偶的3張照片，以及她「祝周末愉快」的留言，但攝影時間不明。沈詩偉聲稱這是由彭帥的好友分享。中共黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》總編輯也在推特上用英語發文稱，他不相信彭帥受到不公的對待，有關她的不實揣測必將被粉碎。他還預告，彭帥很快會公開露面。

美國《紐約時報》19日評論說，彭帥事件，正是放大檢視中國是否夠格承辦奧運，以及要求北京當局說明彭帥去向、與官方採取哪些行動的時機。

IOC加拿大籍委員龐德表示，「情勢是否升高到奧運停辦，我想不會，但你不知會發生什麼事」。「若不以明智方式盡快解決，它也許會失控，可能迫使IOC對中國採強硬立場。」美國總統拜登18日首度坦言，考慮外交抵制冬運，《泰晤士報》則報導，英國政府考慮跟進，正積極討論，外相特拉斯支持抵制，強森相對謹慎。英方可能的選項之一，是不派閣員出席，只派駐北京大使參加。

針對外界以中國人權紀錄不佳為由，要求抵制北京冬奧的聲浪，《環球時報》20日發表社評稱，「美方在冬奧會的問題上一直想撈政治油水，玩弄對華施壓，美國高官不太可能成為北京冬奧會上善意的賓客。我們認為，現在中方應當做的決定是，放棄邀請華盛頓派高級代表出席北京冬奧會。」

（ 中國時報 蔡鵑如 、 藍孝威）

彭帥 「微笑揮手」出席網球賽開幕

大陸女網名將彭帥指控大陸前副總理張高麗性侵後下落不明，國際間憂心她的安危，《環球時報》總編輯胡錫進昨日釋出彭帥現身北京與友人餐敘影片後，今（21）日上午再度貼出影片，稱彭帥今上午在北京出席青少年網球賽決賽的開幕式。

胡錫進今天上午在推特再度釋出彭帥出席活動的影片，並發文稱彭帥今天上午在北京出席青少年網球賽的決賽開幕式，由環球時報記者拍攝這段影片。

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

影片中主持人以「兩屆大滿貫冠軍得主」、「前WTA雙打世界第一」介紹彭帥，彭帥則面露笑容，並與現場人員揮手，但未發言。影片發出後，引起廣大討論，有網友認為該段影片是事前先套好的、設計出來的場景，但也有網友認為這已足以證明彭帥安全無虞，希望西方媒體不要再繼續炒作。

此外，胡錫進20日深夜則是在推特放出兩段影片，指彭帥周六正在北京與他的教練與朋友聚餐，用餐地點為「北京宜賓招待所」。

影片中男子提及「明天不是20號嗎」，同桌女性糾正是「21號」，連續2次提及明天是「11月21號」，表示這是最新發出的影片，首支影片全長1分8秒。

第2段影片是在餐廳門口，一名女子穿著羽絨外套、白色毛線帽與口罩，只有15秒鐘，該女子不確定是否彭帥。胡錫進放出影片之後沒有多做說明。

（ 旺報 許依晨 、 林至柔）