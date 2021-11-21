美國年終玩具推銷王 竟是網紅

美國玩具大廠以往年終促銷，多以電視廣告及熱門節目為主要宣傳管道，但疫情讓孩童流連網路的時間變長，今年耶誕檔期玩具能不能銷售長紅，就看廠商是否請到知名網紅代言加持。

1952年美國玩具大廠孩之寶（Hasbro）推出新玩具「薯蛋頭先生」（Mr. Potato Head）後，直接鎖定孩童為目標猛打電視廣告。

玩具商Tyco Toys生產的芝麻街玩偶搔癢娃娃（Tickle Me Elmo），靠著脫口秀主持人歐唐納（Rosie O’Donnell）在節目中把玩的行銷計畫，成了1996年耶誕節的暢銷玩具，當時認為歐唐納脫口秀是觸及年輕媽媽的最佳管道。

時至今日，活躍於TIkTok、YouTube等社群媒體的網紅，以及他們上傳到這些平台的影片，成了玩具商向小孩促銷玩具的熱門途徑。

2020年由於疫情的關係，美國孩童花在觀看TIkTok、YouTube影片的時間暴增，玩具製造商也見識到網紅魅力，產品靠他們加持帶出驚人的銷售業績，原本投入電視的行銷預算斷然轉向網路。

玩具商Canal Toys總裁兼執行長烏澤爾（Bill Uzell）指出：「今年我花在電視的預算是零。去年我只雇用網紅宣傳，今年也是，我想自己無法走回頭路。」

Canal Toys不但靠網紅推銷自家玩具，今年更推出Studio Creator 2，供想當網紅的孩童製作自己的社群媒體影片。

玩具商Spin Master今年的年終假日銷售季，也是主打網紅行銷的策略，請來有1,260萬粉絲的紐約網紅姐妹花WeWearCute，促銷InkFluencer等玩具。另外找來在TikTok爆紅的創作才女羅辛克蘭茨（Claire Rosinkranz），幫新產品Mermaid High時尚娃娃創作演唱主題曲。

短影音平台TikTok於9月公布，全球每月活躍用戶數突破10億人。年齡4到15歲的青少年，平均每天在TikTok上流連80分鐘，掛在YouTube上85分鐘。