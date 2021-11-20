歐洲疫情再起 油價驚跌、歐美股嚇挫

油價失守80美元，周線連四黑，去年3月來首見。

歐洲新冠肺炎疫情復燃，奧利地率先重啟封鎖令，石油需求前景引發憂慮，國際油價19日驚跌約3％，失守80美元關卡，與此同時，歐美股市也因疫情隱憂連袂下挫，奧地利股市跌勢尤重，重摔超過3％。

奧地利全國封城的消息出爐後，國際油價由紅翻黑，美國西德州12月期油19日收盤大跌3.6％，報每桶76.1美元，盤中跌幅一度超過4％，降至每桶75.37美元，寫下10月7日以來新低紀錄。倫敦布蘭特1月期油跌破80美元大關，收盤挫低2.9％，降至每桶78.89美元。布蘭特期油盤中最低來到78.15美元，創下10月1日以來首見。

兩項油品周線連續四周收黑，此為2020年3月以來首見。

歐洲掀起新一波疫情恐威脅經濟復甦，拖累歐美股市下跌。泛歐洲600指數19日收低0.3％，奧地利股市重挫3.1％。美股三大指數跌多漲少，道瓊工業指數下挫0.75％，標普500指數下滑0.14％。只剩下那斯達克指數收高。

奧地利為入秋後第一個重啟封城措施的西歐國家，德國亦示警若疫情惡化，不排除再次祭出封鎖令。

石油需求反彈是2021年油市復甦最主要的推手，任何需求疑慮皆可能衝擊市場信心，打擊油價。專家警告，若是封鎖令擴大至歐洲其他國家，甚至全球其他地區，恐讓油市變成供過於求。

美國外匯經紀商安達（OANDA）資深市場分析師艾蘭（Craig Erlam）指出，油市基本上狀況依然不錯，但如果其他國家也加入奧地利行列，恐對油價再度造成壓抑走勢。

儘管油市近日遭遇亂流，但需求復甦帶動2021年油價大漲，西德州期油2021年迄今累計大漲55％，布蘭特期油漲幅將近60％。

有鑑於此，美國總統拜登日前要求中國大陸、日本與印度等石油消費大國與美國一同釋出戰略儲油，以壓低油價。對此，日相岸田文雄20日表示，日本考慮與其他國家一起行動。

不過瑞銀（UBS）表示，釋出戰略儲油只能填補短期生產中斷缺口，無法改善投資不足和需求上揚的結構性問題。