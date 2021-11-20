通膨躥升 Fed官員開始支持加速縮減購債

美國通膨躥升至31年新高，促使多位聯準會（Fed）官員開始支持加速縮減購債，副主席克拉里達（Richard Clarida）暗示12月例會可能討論該議題，此番言論一出，利率期貨盤顯示美國最快在2022年6月開始升息。

隨著美國通膨不斷飆高，聯準會官員近日開始出現加速縮減購債聲浪，支持提前升息的官員也增加。

聯準會11月例會決議開始縮減每個月1,200億美元的購債計畫，預計在2022年中結束購債。自那時以來，美國經濟持續加速擴張，但通膨率也攀升至31年新高水準。

聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）19日表示，他將密切關注經濟數據，12月的例會或許適合討論加速縮減購債。聯準會下次例會將於12月14至15日召開。

克拉里達的談話一出，聯邦基金利率期貨盤報價顯示，聯準會最快將在2022年6月開始升息，意味著升息時間可能提早至第二季。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）呼籲聯準會加快縮減購債腳步，在2022年4月前結束購債，以便能在2022年下半年升息。

與沃勒看法相同的官員還有聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard），後者呼籲聯準會在2022年3月前結束購債。

不過聯準會內部對縮減購債的看法分歧，舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）日前敦促同僚保持耐心，稱供應鏈中斷是通膨升溫的主因，一旦供應鏈問題緩解，通膨便會回降，太早升息只會阻礙勞動市場復甦，危及數百萬美國民眾。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）認為聯準會應該堅守縮減購債計畫。不過身為聯準會鴿派大將的伊凡斯也坦言，他對2022年升息的態度比6個月前「更開放」。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提（Rapahel Bostic）表示，美國經濟可望在2022年中達到充分就業，屆時聯準會可能會開始升息。

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