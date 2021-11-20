AirPods退燒？有線耳機化身復古潮品

蘋果無線藍牙耳機AirPods問世後，無線體驗成王道，但看似落伍的有線耳機並未就此走入歷史，反而因散發獨特的美學氛圍，加上價格親民的務實理由，翻身成復古潮品。

自蘋果公司2016年推出藍牙耳機AirPods之後，無可避免成了日常生活的一部分，戴著它散步、聊天、慢跑、工作的人不計其數。日前發表的第三代AirPods，還主打「空間音效」（spatial audio）的功能。

AirPods廣為流行，是蘋果穿戴業務的金雞母，從2020年9月到2021年9月，穿戴業務淨營收383億美元。

不過AirPods也因為愈來愈普遍變得不酷，於是有引領潮流者逆向操作，讓原本被視為落伍的有線耳機大復活，化身成復古潮品。

性感超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、好萊塢巨星強尼戴普之女莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、女演員柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）等年輕時尚名人，都曾戴著有線耳機拍照入鏡。

有線耳機之所以重獲青睞，就務實面來看，價格是關鍵。第二代AirPods售價129美元，最新的第三代要價179美元，AirPods Max價格更是高達549美元。反觀蘋果有線耳機只要19美元，遑論其他品牌更便宜。

有線耳機沒有無線耳機那麼複雜，而且無須充電，再來就是有人擔心無線耳機的幅射問題。行銷顧問公司Digital Fairy文化專家薛伯特（Biz Sherbert），看過TikTok上談論有線耳機的影片後做出結論：「看來有人非常擔心AirPods潛藏的藍牙幅射問題。」

戴上有線耳機後，傳送出「你不能坐我身旁」的訊息，這對部分人來說有吸引力。AirPods巧妙地與你的容貌融為一體，讓你至少與外在世界有所聯繫，有線耳機卻將你與外界隔絕。

Digital Fairy的策略暨品牌主管克莉絲蒂娜（Natalia Christina）表示，那正是有線耳機的魅力所在。她解釋說:「有線耳機散發『別來打擾』的氛圍，下意識與頹廢美學連結，不但情緒化且豎起身體屏障。」

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