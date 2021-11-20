拜登健檢結果出爐 醫師曝步伐僵硬原因

據美國有線電視新聞網(CNN)20日報導，美國總統拜登19日上午前往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），接受年度體檢。儘管被發現結腸長出3公分息肉，而罹患脊椎關節炎引發周邊神經病變也讓其步伐僵硬，但主治醫師歐康納（Kevin O’Connor）仍認為其可成功履行總統職責。

身為美國史上最年長的總統，這是拜登就職以來第一次接受體檢。體檢結束後，歐康納在備忘錄中寫道，「拜登仍是一位健康、精力充沛的78歲男性，可勝任總統職務，這包括擔任行政首長、國家元首與三軍統帥」。

不過，從拜登還是副總統開始，就一直跟在他身邊的歐康納在備忘錄也指出，拜登在「公開演講中清喉嚨與咳嗽的頻率與猛烈程度，都在增加中」；此外，他走路也明顯比1年前「更為僵硬、也比較不流暢」。

自拜登上任以來，這兩個症狀在他公開露面時都明顯可見；但歐康納認為，這兩大症頭還不算急迫，而且成因也並不嚴重。

針對步履僵硬的部分，在長達6頁的摘要記載著，從X光片顯示拜登罹患脊椎關節炎，並產生磨損與撕裂傷；不過，這對一個78歲的男人來說，屬於蠻正常的現象。

醫生指出，損傷程度介於中度與重度之間，但還沒有嚴重到要進行特別治療，而這能解釋為何拜登近來步伐僵硬、笨拙。但摘要強調，經完整神經系統檢查，拜登沒有罹患中風、多發性硬化症或帕金森症的可能性。

至於為何反覆清痰，是因為拜登罹患裂孔疝，而這導致逆流。此外，拜登身高身高182公分，體重83.46公斤，身體質量指數（BMI）25。摘要顯示，拜登沒有心臟衰竭的跡象、牙齒與眼睛健康，也沒有罹患皮膚癌的可能性。

不過，摘要中也提到，拜登在大腸鏡檢查的過程中，發現並切除3公厘的良性息肉。由於這過程需要麻醉，也因此拜登暫時將權力移交給副總統賀錦麗。息肉評估報告預計下周完成。

文章來源：Biden deemed ‘fit to successfully execute the duties of the president’ after first physical in office

文章來源：Biden remains fit for duty, doctor says in summary of president’s medical examination

文章來源：Biden fit for duty, polyp removed, says White House physician

（中時新聞網 江昱蓁）

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