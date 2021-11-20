規模達55.7兆日圓 日本最大經濟對策出爐

日本首相岸田文雄在19日內閣會議上敲定財政支出為55.7兆日圓的經濟對策，創歷史新高，超越2020年4月所提經濟對策的48.4兆日圓。岸田首相表示，直接的經濟效果估計相當於國內生產毛額（GDP）的5.6％。

除了防控新冠疫情相關費用外，另有發放給家庭和企業的給付金。大部分財源可能通過新發國債來籌措，財政可能進一步惡化。

《日經新聞》報導，經濟對策由4個支柱構成，按財政支出來看，分配22.1兆日圓用於「防止新冠疫情擴大」；9.2兆日圓用於「與新冠疫情共存下重啟社會經濟活動和防備下一個危機」；19.8兆日圓用於啟動「新資本主義」以開創未來社會；4.6兆日圓用於防災減災、強化國土等確保安心、安全。

為支援家庭和企業，將向18歲以下兒童發放相當於10萬日圓的補貼，設定家庭年收入960萬日圓的排富條款。向生活貧困家庭發放10萬日圓。向遭疫情打擊的中小企業發放最多250萬日圓的支援金。

為了防止疫情再度蔓延，將投入資金充實醫療體制。此外，為了強化經濟安全保障，還要給日本國內的半導體生產提供補貼。

為了扶持重要技術的研發和實用化，爭取今後確保5000億日圓規模，為建設半導體和疫苗生產設施提供支援。

日本政府將於11月下旬彙總2021年度補充預算案，預計12月中旬獲得通過。

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